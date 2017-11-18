產學內容不同調 飛機維修人才訓練大難題

2017-11-18 23:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣飛機維修員證照考試，去年中從美規FAA制度改為歐盟E.A.S.A證照制度後，至今新證照1張都未發出。最大問題除民航局題庫不公開，題目是出自飛機專業維修教材，與過去題庫公開，且僅以基礎維修知識為範圍差異頗大；其次就是考生在一般大學所學，跟民航局考試內容完全不同。對此，交通部航發會正協助虎尾科技大學尋找專業航空顧問，期望將在校所學與未來航空維修實務接軌。

民航局標準組長林俊良表示，新規定的歐規飛機維護人員考試門檻，及考試科目內容確較原有制度困難，但這是為提升維修人員能力，且有助於提升飛航安全，全球超過80%國家都是採用此規定。舊有美規證照考驗，維護人員有2年航空維護經歷，就可到民航局考試，但2年經驗即便他是待在補給部門、零組件維修部門都可列入，使多數人員缺乏飛機完整系統知識；考驗的10科，題庫全部公開，使考生經歷不充分，但用死背方式遲早會考過，再經過基礎的術科操作測試，就能領取民航局核發的證照。取得證照後，航空公司再送去做機型訓練，合格後就成為1名可簽放飛機的維護人員。

但歐規新制需要有3年實務經驗，且在基礎訓練時會有一本工作簿Booklet，內依飛機及發動機的ATA（Air Transport Association Specification ）各系統近千項的維修相關工作，需有在師傅（具證照）帶領下，完成50%以上工作項目並簽認紀錄，或是於民航局認可訓練機構，完成1900小時的訓練及格，才能具備到民航局考照資格門檻，且民航局考試的題庫改為不公開。

至於考試與現行學校所學差異，主要是因民航局考試講究的是實作（hands on），例如板金、焊接、零組件拆裝、電子線路製作或是發動機工作及零件專案實作等，且有場地面積、教具、人數限制，教師要具民航局證照經歷等要求，與現行大學的教育學程難相容。

目前民航局核准的航空人員訓練單位，有中華科大的航空維修教育中心、長榮航太、華航附設飛機修護訓練中心等。另有虎尾科技大學正在申請，交通部航發會也已協助虎尾科技大學找專業航空顧問，希望能在4年制學程內容，盡量能與民航局訓練課程相符，如此，可協助年輕學子在校所學，與未來航空維修實務接軌，縮短通過維修證照考驗所需時間，培育台灣維修產業飛展所需之人才。