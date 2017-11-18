「有讀、有回、有按讚」 拿下myfone行動創作首獎！

2017-11-18 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年台灣大哥大「myfone行動創作獎」，由17歲高三學生賴佳瑜的「益者三友：有讀，有回，有按讚」，拿下行動訊息組「成語詩詞創新運用」首獎，並抱走7萬元獎金。

第11屆台灣大哥大「myfone行動創作獎」今天（18日）頒獎，參賽者年齡橫跨11歲至90歲，不少作品都著重描述對科技的依賴，以及令人會心一笑的生活幽默，展現全民多元的創作能力。

「成語詩詞創新運用」首獎為改編論語的「益者三友：有讀，有回，有按讚」，簡潔又無比貼切地描述社群網路上的好友定義，獲得評審青睞。

今年「故事接龍組」以撿到陌生人手機，卻收到來電顯示「不要接」留下伏筆，要參賽者分兩階段進行續寫及收尾，最後由台大研究生魏嘉佑的創作「真實所在」拿下首獎。

微電影首獎則是導演林靜憶的「人生其實才開始」，作品以小孩視角拍攝阿嬤的生活紀錄片，勾起網友共鳴，並獲得網路票選最佳人氣獎。

此外，「原創貼圖組」首獎為「帶你去吃❤台灣美食」，結合台灣小吃和文字雙關語；「最佳年度情緒獎」是一隻歪頭問號鴕鳥，傳達「人生幹麻一定要雄赳赳？鴕啾啾也行」的平凡人心情；「最佳創意獎」則是一幅沒有雙手的維納斯雕像，身邊散落一堆購物袋，配上「幫不上忙」四字，表達現實的人際關係。