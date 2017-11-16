獨家》餵食成人健身減肥奶粉 4月大男嬰差點喪命

2017-11-16 00:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名4個月大男嬰，因食慾不振、腹瀉、全身癱軟無力送醫急救，經檢查他血中氯、鉀含量極低，血液極鹼，因體內電解質不平衡，引起致死率極高的橫紋肌溶解症，原來年輕媽媽將健身、減肥的低脂高蛋白的奶粉給男嬰吃，每天6餐，連吃3個月，差點釀成悲劇！

收治病例的高雄長庚兒童神經內科醫師徐美欣表示，小男嬰因吃不下、拉肚子且全身軟趴趴，從區域醫院轉診到高雄長庚，抽血檢查他電解質極度不平衡，隨即住進加護病房。

徐美欣說，正常人血中氯離子是每升100毫當量（mEq/l），只要小於80毫當量就驗不出來了，小男嬰血液中氯、鉀含量都很低，均測不出來，因缺氯離子，血液呈極鹼性，造成體內電解質大失衡，引發橫紋肌溶解症，全身癱軟無力。

醫師進一步了解，原來小男嬰21歲年輕媽媽，常飲用號稱具健身、減肥功效的低脂優蛋白奶粉，她喝了後落髮獲得改善，媽媽覺得也可補充小貝比高蛋白營養，因此拿來餵食小男嬰，每天6餐，連吃3個月，沒想到小男嬰差點喪命，年輕媽媽事後非常難過、後悔。

徐美欣說，一般嬰幼兒奶粉氯含量約每100毫升41毫克、鉀含量每100毫升59.8毫克，磷含量每100毫升29.9毫克，但這款強調可「養肌肉」高蛋白、低膽固醇的奶粉，不含氯、鉀，但磷及蛋白質含量卻是嬰兒奶粉的4倍，男嬰長期沒有補充氯、鉀，造成血液中氯、鉀含量極低。

徐美欣指出，該低脂高蛋白奶粉標示警語「1歲以下嬰兒請諮詢醫療專業人員再飲用」，但年輕媽媽卻忽略了，建議大人沖泡方式需泡奶飲用，她卻泡水喝，建議成人每天吃1餐，她卻讓小男嬰每天6餐，除了果汁外，每天所需營養全靠這款奶粉，才導致體內電解質大失衡，差點喪命。

所幸小男嬰及時送醫，補充大量含高鉀的生理食鹽水，補足鉀及氯，經過2天搶救，血液中電解質才恢復正常，所幸身體器官未受損，幸運救回一命。

健新醫院小兒科醫師黃秀如表示，母奶是嬰兒最好的食物來源，因母奶的營養素豐富，其中多種營養素有益於腦部與神經系統的發育，而且最能有效被寶寶吸收，同時可提供抗體。但若因母奶不足，或是母親因為一些外在因素無法哺育母奶時，可選擇符合聯合國世界衛生組織規範的嬰兒配方奶粉。

黃秀如說，過去也曾遇到新手媽媽不小心餵食嬰兒成人奶粉，而造成腹瀉問題。從營養學的觀點，嬰兒與成人所需營養不同，嬰幼兒並不是大人的縮影（縮小版），若無法哺育嬰兒母奶時，還是要餵食專屬嬰幼兒的配方奶。