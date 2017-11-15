11/15 各報重點新聞一覽

2017-11-15 06:13

自由時報

軍人年改 43％沒影響

經研議多時，國防部昨正式公布軍人年改草案，參考美軍打造全新退撫制度，退休起支俸率自五十％起跳，每多留一年加二．五％，「俸率」採計上限為四十年一○○％。年改會副召集人林萬億昨表示，這個改良式的退撫新制可說是「繳多、延後退、領多」，退伍軍人從下士到中將總計十一萬七八六九人，其中四十三．九二％不受軍人年改影響，亦即五十六．○八％比例的月退俸會受影響，受影響較大的是將官（指退將）。

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美更新高血壓標準 修至130/80

美國心臟學會（ＡＨＡ）和美國心臟學院（ＡＣＣ）十三日在加州安那罕舉行年度學術會議，宣布更新美國血壓防治指引，降低高血壓門檻為一三○／八○毫米汞柱（收縮壓一三○毫米汞柱、舒張壓八○毫米汞柱），正常血壓的定義則維持一二○／八○毫米汞柱以下。

詳見美更新高血壓標準 修至130/80。

不老秘訣 99歲阿嬤做香包養生

高齡九十九歲的陳施煌梅阿嬤從小就愛上針線活，經常跟裁縫店要碎布做香包，而且香包「只送不賣」，九十年來送出超過十萬只香包，彰化福興鄉親都暱稱她為「香包阿嬤」！

詳見不老秘訣 99歲阿嬤做香包養生。

蘋果日報

惡劣 金錢豹酒女3度酒駕 撞死烘培新秀

惡劣至極！在台中市金錢豹酒店上班的顏姓女子，已有兩次酒駕前科且被吊銷駕照，昨天凌晨竟然第3度酒駕闖紅燈，撞死頗有名氣的烘焙新秀陳育邦，還肇事逃逸，並一度謊稱車子是別人開的，被警方拆穿後，顏女坦承因怕酒駕被逮坐牢才肇逃說謊，警方偵訊後依酒駕致死等罪嫌移送，法院裁定收押。喪子的陳父流淚感嘆：「兒子辛苦工作卻落到這種下場，真是欲哭無淚！」

慶富喬地 高市海洋局長下台

慶富喬地蓋廠錄音風暴越演越烈，高雄市海洋局長下台！藍營昨公布錄音，指去年這場慶富與高市海洋局長王端仁等官員的密會中，慶富副董陳偉志大剌剌提及，海軍原應撥24億造艦款卻說沒錢，「我去總統府溝通，沒兩天海軍又打給我說有錢了。」質疑總統府施壓，但府反駁「所謂涉案者與府方溝通施壓軍方，顯係捏造。」海軍也指錄音檔所稱請款時程根本不符。王端仁昨早對媒體說明始末後，即向市長陳菊提辭呈，陳菊昨深夜准辭。

聯合報

軍人年改 5成6退休金縮水 退將影響最大

國防部昨天公布軍人退撫新制草案，有三大重點：一是考量到公平性，最低生活保障與公教一致，均為三二一六○元；二是援引美軍退撫制度，所得替代率改為「俸率」，十八趴優惠存款也配合此制，在方案施行後第一年即取消，本金退還本人，原月退休俸高於退撫新制月退休俸的差額，分十年平均調降；三是校、尉級軍官延長服役兩年。

欠繳停車費大執法 房子車子查封

各地欠繳停車費、停霸王車的現象嚴重，行政執行署全國十三個分署昨天同步執行追繳，共追回一百七十餘萬元停車費、查封四十三輛車輛、四棟房子，清朝大臣沈葆楨後人經營的文創公司因欠繳六十萬停車費、稅款，連字畫、扇畫、硯台等也被查扣。

中國時報

獵雷艦案延燒 去過總統府？慶富副董點頭

國民黨昨召開記者會，指承包獵雷艦案的慶富副董事長陳偉志，去總統府「喬」獵雷艦第3期履約款24億元，總統府雖發表聲明否認，但陳偉志14日晚間9時許現身住家轄區復興派出所，對於媒體詢問有沒有去過總統府，他點頭，其他問題則不多談。

陸加碼台生獎學金 年發8600萬

大陸教育部日前公布台灣學生獎學金新制，每年總發放金額從700萬元人民幣（約3220萬元新台幣）大增至1872萬元人民幣（約8611萬元新台幣），每人每年最高金額從8000元人民幣（約3萬6800元新台幣），三級跳達到3萬元人民幣（約13萬8000元新台幣），核准人數則從2000人增至2900人，在分級獎勵上，舊制分為學、碩、博士三個等級，新制再增加一個「特等獎」等級， 政策「對台傾斜」相當明顯。