林口溪浮現死魚 新北環局：疑農藥或畜牧廢水污染

有民眾在臉書社團po照指出林口第一公墓下方野溪有大量魚類死亡。（擷取自臉書社團林口大家庭）

2017-11-12 17:18

〔記者葉冠妤／新北報導〕有民眾今天發現在新北市林口溪上游浮有大量魚屍，在臉書社團林口大家庭po照片，網友懷疑是受工廠排廢影響，新北市環保局對此解釋，由於死魚多為小隻吳郭魚，且集中在中游的農地旁，不排除是農田用藥或畜牧廢水污染。

新北市環保局表示，今天下午1點多已接獲陳情人來電，指林口區頂福村6鄰30號附近的林口溪上游河段（林口第一公墓下方）發現白色液體、泡沫與死魚，稽查人員到達現場後進行溪水採樣，發現水色表面清澈但有些許白色泡沫，溪中有零星10到20隻的死魚，集中在陳情人農地附近，上下游則沒有死魚，檢測後水質pH為7.70、水溫24.4°C。從死魚多為小隻吳郭魚，且集中在中游陳情人農地旁，不排除是農田用藥汙染或者是畜牧廢水污染。

環保局表示，因為河川有高低落差，稽查人員將設法取得魚體後送交有關單位化驗，確定死因，同時通知水利局清除死魚，避免二次污染；此外，也將持續追查是否有污染來源。

新北市議員蔡淑君則強調，稽查排放的源頭比什麼都重要，環保局應持續追蹤，而不是排除狀況即可，要求環保局追查到底。