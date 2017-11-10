防馬航失蹤重演 跨洋客機擬每15分鐘自動發報位置

2017-11-10 17:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕馬來西亞航空MH370客機於103年3月8日，從吉隆坡飛往北京途中離奇失蹤，至今仍未尋獲；對此，交通部參酌國際民用航空公約規定，今預告修正「航空器飛航作業管理規則」。107年11月8日後，機師需應具備對其操作飛機全程追蹤位置、資料保存及協助搜救指揮作業能力；有飛越海洋時，飛機需具備每15分鐘，可回傳1次飛機位置資訊的機載裝備，也就是不到15分鐘，要將飛機高度、速度、位置等資訊，回傳一次給註冊國民航局及航空公司。

民航局標準組長林俊良表示，修法主要是因馬航事件，儘管有那麼多衛星、機上黑盒子，但迄今搜遍南太平洋、印度洋都沒找到飛機，這也讓國際民航組織開始檢討相關規範；飛機若不在雷達涵蓋區域時，不透過衛星通報，就無法定位飛機位置，所以決定縮短飛機自動通報時間，改為15分鐘內必須通報一次，該規定統一於107年11月8日實施。

另外，這次修法新增通報規定，飛機遇險時，像是發動機故障、失效，客艙冒煙、著火、主要系統失效等情況，強制1分鐘就要自動通報1次，以掌握航機位置；法規還將規定越洋飛機須於機翼或機身，加裝水下自動發報機。針對座艙通話紀錄器，現行規定應保有飛航作業最後30分鐘以上資料，修法將改為2小時。另外，飛機若發生事故，依照現行情況，最晚可於72小時內通報民航局，這次也將修正，統一規定24小內通報民航局；林俊良表示，早年訂定72小時，是因為通訊不是那麼發達，但現在已經不會發生無法通訊情況。