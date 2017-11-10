西方人不愛做豆干 大專生推簡易容器獲BBC報導

2017-11-10 12:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕現代人因吃素轉向食用豆類製品，但台北科技大學工業設計系畢業的劉庭宇卻發現，東方人常吃的豆干在西方不流行，仔細研究發現，是西方認為把豆腐壓出水太麻煩，因此花4個月設計出超簡易家用產品，能把市場買來的豆腐直接壓製成豆干，成功吸引國外目光，並躍上英國BBC電視節目報導。

劉庭宇說，自己專長是工業設計，畢業後很想去設計領域中全球排名第一的英國皇家藝術學院，透過教育部培訓計畫而圓夢，也進而接觸了國外環境，進一步影響個人設計的信念與反思，並且讓設計圍繞在「永續」概念。

劉庭宇表示，現代人為了減少過多肉品消耗而吃素，但發現西方不吃豆干，關鍵是，西方人面對豆腐加壓出水這件事感到非常麻煩，投入製作僅手掌大的家庭用的豆干壓制容器「Dogan Tofu Press」，15分鐘就能把豆腐壓出水，打台灣豆干名聲推到海外，不僅獲邀帝國理工大學成果展、倫敦設計周百年市集，還因新穎概念獲英國廣播公司（BBC）電視節目報導，未來想在英國持續深造、拿下碩士學位。

教育部次長姚立德表示，為了讓台灣設計學子有更多機會，每年執行「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，1年選20人出國進修深造，從94年至今已獎助237人，未來更將擴大計畫，人數增加到每年30人，領域新增建築與景觀，而且也將從每年舉辦的「新一代設計展」中，挑選優勝者參與，希望幫更多菁英學子築夢。

今天教育部舉辦菁英成員歸國成果發表，除了劉庭宇外，還有其他成員吸睛，如台灣大學外國語文系畢業的林昱均就擁有跨域專長，並獲選而前往美國藝術與設計中心培訓1年，她說，自己喜歡藝術與插畫，畢業後想清楚自己的需求，並希望在競爭環境下刺激成長，赴美期間從零開始，投入視覺傳達設計，課堂作品重新幫一家登山公司設計，獲教授評價已達商用水準，並寄給該公司參考，未來仍在就業與就學間盤算，但依舊期望美國的設計學界，深造之路不間斷。