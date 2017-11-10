想和傅達仁一樣到瑞士安樂死？代價30萬起跳

瑞士非營利機構「尊嚴」提供外國民眾安樂死服務，收費為7000至1萬美元不等。（圖片取自網路）

2017-11-10 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕隨著民眾對生死觀念的改變，安樂死已成為台灣熱門社會議題之一，雖然不少人對安樂死都抱持開放態度，但在立法程序上，始終處於只聞樓梯響的階段。而在國內大力推行安樂死的資深體育主播傅達仁，轉而尋求瑞士安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）的協助，並加入會員。

「尊嚴」是瑞士一間非營利機構，以「活得有尊嚴、死得有尊嚴」為口號，接受外國民眾成為會員，並在醫生給予「綠燈」的情況下提供安樂死的服務，而在這個階段，必須繳交3990美元（約台幣12萬元）的費用，但不保證能夠執行安樂死。

此外，接受醫生諮詢也必須繳納1140美元（約台幣3萬4千元），且只能在瑞士當地辦理。與尊嚴合作的醫生會就病人狀況開出處方籤，且要與醫生及其相關部門進行兩次會談。

當正式進入到安樂死階段，則需花費2850美元（約台幣8萬6千元），主要是作為給工作人員、維護居住單位以維持服務品質的費用。

若病人是在尊嚴的公寓中離世，官方會收取比在家中死亡更高的費用，且建議是在當地火化，骨灰將毫無困難地送往目的地，這一系列事務將再花費2850美元。

完成一整套安樂死服務，並將一切交由尊嚴安排的話，總花費約11970美元（約台幣36.3萬元），但若自行處理喪葬事宜，則為7980美元（約台幣24.2萬元）。