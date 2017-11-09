台南又一古河道重見天日 枋溪因工程露臉

2017-11-09 14:10

［記者劉婉君／台南報導］台南市繼五條港南河港河道因西羅殿增建工程重見天日，昔日德慶溪的主要支流—枋溪，也因水利工程而見天。

位在台南市清水寺前的枋溪，河道已加蓋成巷道，和南河港河道一樣，地方民眾雖知道河道的存在，但並無機會親眼目睹，因此，上午吸引不少關心文史的民眾前往拍照。

台南市文資處長林喬彬表示，文資處今天上午已前往會勘，該處因上方的水泥加蓋下陷，目前正進行施工中，將重新加蓋。在水質水源安全等整體規劃尚無計劃之前，暫不考慮外露展出。