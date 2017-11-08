年花4千萬寄信通知繳國道通行費 交通部擬修法改寄email

2017-11-08 13:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道從102年12月30日實施計程電子收費以來，未立法強制汽車需裝etag，或對未裝車輛要求需先預繳通行費才能行駛國道；導致汽車行駛國道後欠費，若未主動儲值或繳費，要先寄平信通知後，才能寄雙掛號催繳。高公局表示，平信通知件數居高不下，且不加收作業費用，已造成政府行政成本負擔，每年約要花費4千萬元；對此，交通部將修正公路通行費徵收管理辦法第15條，增訂取得汽車所有人或駕駛人同意後，可透過電子郵件代替平信，期望能降低政府支出。

交通部國道高速公路局10年前委由遠通電收辦理高速公路電子收費事宜，雙方約定若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知繳納欠費，不料，103年立法院交通委員會竟決議應先寄平信通知欠費，後來有委員認為由高公局支付平信郵資是圖利遠通，要求高公局讓遠通電收買單；遠通電收不滿額外增加營運成本，向高公局提告求償，今年2月中旬高等法院判決高公局敗訴，需支付平信郵資共7420萬元，加上利息，高公局最終約支付1.13億給遠通電收。

當時，高公局就說將因應節能減碳政策及數位化時代，會研議寄送電子帳單或簡化作業方式，以節省成本並增進效益。

交通部今預告修正公路通行費徵收管理辦法第15條，增訂第3項，在取得同意後可改用電子郵件替代；既可便民降低民眾未收到的機率，也能減少政府所需支付費用，達到最符合經濟效益的通知方式。

高公局業務組長劉逢良表示，目前民眾使用國道可於3天後查詢通行費，若未繳納費用，約於1個月後就會收到平信通知，仍未繳費，再過1個月就會收到雙掛號催繳，這時民眾去繳費就需多支付50元，雙掛號後仍未繳費，約再1個月就會寄送罰單給民眾。