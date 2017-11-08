五星飯店公益圍爐 訂20桌捐1桌宴請弱勢家庭

台糖長榮酒店擴大邀請企業參與二０一八年提撥桌菜宴請弱勢家庭團圓圍爐的公益活動。（記者王俊忠翻攝）

2017-11-08 08:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖長榮酒店連續3年舉辦寒冬送暖公益圍爐活動，讓許多弱勢家庭與其他家庭一樣有機會到飯店開心、無壓力的享有圍爐團圓之樂。今年酒店總經理吳建明計劃持續並擴大舉辦，只要企業訂尾牙春酒宴席累計達20桌，酒店將以訂桌企業名義提撥1桌作為公益圍爐之用。

台糖長榮酒店愛心志工服務隊從2012年成立以來，不定期替酒店執行淨街、淨園、捐血等鄰里服務，每年歲末年終透過假日336美食市集義賣冷熱飲品、酒店新品、二手物，甚至酒店員工募資籌措公益圍爐經費，目的是為了幫忙弱勢家庭準備既溫暖又有愛心的團圓佳餚。

酒店表示，累計3屆公益幸福圍爐晚宴，邀請過南台南家扶中心、世界展望會、伊甸社福基金會、瑞復益智中心、勵馨基金會、忠孝里清寒家庭等11個公益團體參加，從第1屆席開28桌至第3屆成長到40桌，也有知名樂團、舞團響應加入，展現社會各界的愛。

台糖長榮酒店總經理吳建明說，2018公益圍爐活動欲擴大舉辦，即日起至2018年3月31日止，只要到台糖長榮酒店使用『汪福迎春過好年』尾牙春酒專案，不論是以7999、8999、9999或10999（各另計10%服務費）桌價用餐，自籌或累計滿20桌，酒店即愛心提撥1桌作為圍爐公益晚宴使用。企業不僅可以歡樂使用宴會廳獨立空間享用11道五星級美食，還能藉由酒店平台齊心做公益、發揮有志一同的愛心，給弱勢家庭最熱切的溫暖與關懷。