戴墨鏡真能保護眼睛嗎？研究指出黃色鏡片最適合閱讀

2017-11-07 16:10

［記者洪美秀／新竹報導］每到夏天、墨鏡成了保護眼睛的必備品，但黑色墨鏡真能保護眼睛嗎？新竹市曙光女中學生針對此議題與清華大學研究OLED的材料系教授周卓煇團隊合作，結果發現透過光譜儀，黃色鏡片對眼睛的保護力最佳，不僅能過濾有害光線，還能保留正常光線，這項研究將在12月科技部光電學門會中發表。

曙光女中校長姚麗英今天說，學生在高一暑假發現陽光熾熱情況下，很多人多選擇戴墨鏡保護眼睛，但墨鏡真能保護眼睛嗎？學生從中發現問題與題目，並找到清華大學長期研究光線及燈光對人體視網膜功能有影響的周卓煇團隊，進而以英文寫作做出3篇研究，且獲邀在科技部12月中山大學舉行的光電學門會中發表。

學生的題目是鏡片顏色對視網膜的影響研究，及紙質對清晰度的影響，和使用半圖半字的紙將對眼睛的傷害程度最小。學生陽珮暄、王孟涵、李采臻認為墨鏡真能保護眼睛嗎？學生們透過光譜儀對光線的分析發現，其中黃色鏡片對有害的藍光的過濾效果最好，是黑色或灰色鏡片的5倍之多，而墨鏡除可過濾藍光，也會把正常的光線都阻擋過濾掉，並不適合閱讀使用。

學生們說，這項發現顛覆過去的認知，以為戴墨鏡就是好的，其實黃色鏡片及橘色鏡片除可過濾有害藍光，還能保留正常的光線，是最適合閱讀的光源，學生們透過研究並撰寫論文，能獲得國家級的研討會認可，是一大鼓勵。

清大教授周卓煇說，他的研究團隊研究OLED已有很長一段時間，很多研究都顯示藍光對人體光照視網膜的傷害函數很高，且對螁黑激素的影響很多，如果長期在夜間照藍光，對女性乳房及男性攝護腺都有影響，政府應加強藍光的管制，家長更應拒絕讓學童長期曝露在有藍光傷害的環境下，例入長時間看手機或在夜晚看手機等，減少對身體的影響。

台大眼科主治醫師葉伯廷也說，光線對眼睛的傷害及影響很大，他舉例有年輕女性病患，因為睫毛不慎掉入眼睛，結果用手機的手電筒照眼球，結果不到五分鍾，視野中心就出現固定黑影，視力更降到零點三，經過半年的追蹤治療才恢復正常，在在顯示手機的藍光對人體視網膜是有傷害。

曙光女中表示，除了黃色鏡片對視力較好，針對紙質部分也發現雲波紙是最適合閱讀的紙質，也建議未來的教科書多採用雲波紙，降低對視力的影響。

相關影音