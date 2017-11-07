站在興仁國中門口 「穿奧黛的女孩」竟然是...

「穿奧黛的女孩」矗立在興仁國中校門口。（記者洪定宏攝）

2017-11-07 14:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市前鎮區興仁國中有四分之一學生是新住民第二代，其中八成來自越南，為凸顯異國風情，師生耗費半年時間，以焊接打造出越南「穿奧黛的女孩」；「女孩」戴斗笠，穿越南傳統服飾「奧黛」，開叉的裙襬隨風擺動，曼妙的身形十分逼真。

仔細端詳「女孩」，「她」是車輪框、排氣管、避震器、腳踏車輪框、輪胎、鍊條齒輪盤、鐵鍊、烤肉網等零件結合而成，校方將「女孩」擺放在校門口展示，讓人不禁多看一眼。

校長徐東弘強調，興仁國中先獲得枋寮F3藝文特區的駐村藝術家廖義孝老師首肯，再向高英工商借電焊設備，又獲得汽機車回收場與汽機車修護廠支援廢棄零件，順利開辦「腐朽神奇」夏令營隊，開啟師生焊雕創作之路。

後來獲得教育局「小型學校學科特色發展實施計畫」經費，以及民間團體與企業贊助，利用學校閒置教室成立高雄校園第一座「焊雕教室」。

由於多達四分之一學生為新住民新二代，其中八成來自越南，為了讓學生親近母國文化，校方以越南文化為主題，利用汽機車與單車等零件，打造出「穿奧黛的女孩」。

「奧黛」是越南女性傳統服飾，緊身的剪裁，呈現「女孩」曼妙的身形，加上高開叉的裙襬，隨風擺動，呈現飄逸的感覺，頭頂的斗笠也別有一番南國風味。