偏鄉阿公3天尿不出來... 泌尿科醫師揭台東醫療困境

台東榮民醫院泌尿科醫師許維愷深耕台東15年。（記者王秀亭攝）

2017-11-07 11:00

［記者王秀亭／台東報導］曾獲衛福部「台灣E院」網「人氣最旺醫師」獎的台東榮民醫院泌尿科醫師許維愷，有感於台東好山好水，醫療資源卻不足，與牙醫師妻子遷居台東，一待就是15年，許維愷說，交通不便是最大問題，曾遇過多例尿不出來超過3天的病人。

「一開始是被台東的美景吸引，後來才發現台東泌尿科醫師寥寥可數。」許維愷心想應可為台東做些事，遂和妻子來此定居，連兒女都是道地台東囝仔，多年的深耕，對偏鄉醫療不足及就醫不便感同身受。

許維愷說，有名住在達仁鄉山上的70多歲阿公，已經連續3天小便解不出來，疼痛難耐無法忍受，才請兒子請假，帶他看病，診療發現阿公膀胱很漲，立即引流，竟導出1400西西的尿，超過正常解尿量的3倍，詢問後才知阿公因住在山上，兒子又要辛苦外出工作，不好意思也不想麻煩別人，直到忍不下去才看病。

許維愷感嘆，這不是唯一一例，陸續又診治療多個尿不出來的患者，甚有超過3天未解尿的病患，也才驚覺到這是台東偏鄉普遍現況。

許維愷指出，尿不出來多與攝護腺肥大、泌尿道感染，或結石有關，需進一步診斷才能找出正確病因，但全縣16鄉鎮市，只有台東市有泌尿科醫師，而一家人都定居並成為台東人。