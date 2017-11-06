醫病》糖尿病患手腳疼痛又暴瘦 早期發現病變遠離截肢

2017-11-06 20:20

〔記者林惠琴／台北報導〕一名患有糖尿病的男性，輕觸手腳皮膚就會莫名疼痛，無法正常坐著，必須雙膝跪在軟墊上、雙腳腳掌騰空，並用雙手俯撐在桌上，生活品質受到很大影響，甚至每晚輾轉難眠、暴瘦十幾公斤，經檢查確診為「糖尿病周邊神經病變痛」，接受治療之後，病情終於獲得穩定控制。

收治個案的中華民國糖尿病衛教學會理事長、鹿港基督教醫院院長杜思德表示，受到糖尿病病期、血糖控制等因素影響，約5成糖尿病患者會發生糖尿病周邊神經病變，其中約2至3成更會引發疼痛。

杜思德指出，臨床症狀通常表現於兩側手指、手掌、腳趾、腳掌，且會往軀幹蔓延，多數患者會出現麻木感、針刺般疼痛、燒灼感、緊束感疼痛、觸電般疼痛與蟲爬感等症狀，在夜晚、天氣太冷或太熱時會更嚴重，影響睡眠與行動能力，造成長期倦怠、心情憂鬱，導致生活品質低落。

糖尿病周邊神經病變痛若延誤治療，恐有截肢風險，台灣神經醫學會秘書長林永煬提醒，一般止痛藥無法處理該病，因此糖尿病患者身體出現疼痛情況，應該立即就醫檢查，切勿聽信坊間或網路資訊，擅自服用來路不明的藥物。

在電視劇「花甲男孩轉大人」中飾演歌手盧廣仲父親的蔡振南，今日擔任衛教大使出席記者會強調，家人就曾因該病延誤治療而截肢，呼籲糖尿病患有異常疼痛，應該儘速就醫檢查。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤也建議，糖尿病患除了積極控制血糖外，也應該定期接受足部及周邊神經病變檢測，第二型糖尿病在首次確診後，每年檢測糖尿病神經病變，第一型糖尿病則在確診5年後，每年受檢。