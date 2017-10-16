醫病》50歲婦人腹部突出 竟是小玉西瓜般大肝癌腫瘤

2017-10-16 17:42

〔記者林彥彤／台北報導〕今年50歲的劉女士，曾服用來路不明減肥藥長達20年，5年前她發現腹部突出，擔心是婦科疾病而就診，不料檢查後發現竟是18公分大、如小玉西瓜般大的肝癌腫瘤，肝臟表面已糜爛，腫瘤隨時都要爆開，醫師建議她儘快交代後事，所幸最後至北榮接受樹脂釔90治療，搭配傳統栓塞，腫瘤縮小，順利切除。

收治患者的北榮放射部主任李潤川表示，肝臟是無聲器官，很多肝癌患者發現時，腫瘤可能已過大而不適合手術切除。北榮在2008年引進樹脂釔90治療，迄今累計治療196例原發性肝癌患者。

北榮總內科部胃腸肝膽科主任黃怡翔說明，樹脂釔90治療屬於體內放療，手術是利用從腹股溝處進入動脈，將這些內涵千萬顆放射性釔-90同位素的微樹脂球，注入肝癌病人肝臟動脈，釋放輻射線以殺死癌細胞，達到讓腫瘤變小或甚至消除的目的。

李潤川說，從過去178例有長期追蹤的患者中觀察，其中76.4%的患者存活超過6個月，53.5%存活超過1年，顯見此治療可延長肝癌患者存活。而劉小姐也藉由此治療方法將腫瘤縮小，並順利經由手術將腫瘤摘除，未來僅需要持續追蹤。

黃怡翔說，樹脂釔90治療適合傳統栓塞治療2次失敗、腫瘤大於10公分以上或是腫瘤已壓迫靜脈等患者，術後有疲憊副作用，建議患者最好還是與醫師溝通，再選擇適合自己的方式。