醫病》「睡眠呼吸中止症」釀車禍 醫師建議積極治療

2017-11-06 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名何姓男子，睡覺時常鼾聲震天睡不安穩，造成白天精神不佳，約一年前就醫檢查發現罹患「中度阻塞型睡眠呼吸中止症」，醫師建議配戴呼吸器治療但他不以為意，沒想到日前開車北上，因太累睡著發生車禍，嚇到趕緊配合醫生建議使用陽壓呼吸器改善睡眠品質，醫師提醒此類患者需早日接受睡眠多項生理檢查，釐清嚴重程度後儘早治療。

長安醫院胸腔科醫師周志和表示，這名50多歲的何姓男子，一年前發現罹患「中度阻塞型睡眠呼吸中止症」，但他沒積極治療，日前為拜訪客戶，下午獨自開車北上，晚餐後開車回台中，途中眼皮不聽使喚頻打瞌睡，最後強打起精神撐回台中，沒想到才剛下交流道，就睡著撞上前面等紅燈的車子，所幸速度不快沒人受傷，卻讓他嚇出一身冷汗，趕緊回診接受建議配戴陽壓呼吸器後，才明顯改善睡眠品質。

周志和醫師表示，「睡眠呼吸中止症」的病因，主要是因上呼吸道狹窄，在睡眠時隨著肌肉張力下降，引起呼吸通道阻塞，嚴重時甚至會有缺氧的現象，包括鼻子過敏、肥胖及頸部粗短的成人都是好發族群。

周志和醫師表示，「睡眠呼吸中止症」常見症狀為睡眠時常發出擾人的打呼聲，家人有時會觀察到患者需費力的呼吸，甚至會無法呼吸而中斷睡眠，因睡眠品質不佳無法好好休息，白天常頭昏腦脹想睡覺，影響白天的工作效率，若從事高危險性工作更會影響安全。

周志和醫師提醒，民眾若出現「睡眠呼吸中止症」的症狀，應儘速到醫院接受睡眠多項生理檢查，確認嚴重程度，若症狀輕微可使用口含器（牙套）治療，中重度則可配戴陽壓呼吸器，若有軟顎懸雍垂或舌根肥大的狀況，更要由耳鼻喉科醫師手術治療，才能早日改善症狀一夜好眠。