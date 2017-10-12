醫病》5樓墜地肋骨斷大出血 新手術撿回一命

2017-10-12 19:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名57歲吳姓男子，今年7月施工不慎從5樓墜落地面，造成左側8根肋骨粉碎性骨折，大量血胸及呼吸衰竭，國軍台中總醫院謝志明主任趕緊為他進行最新胸廓異常肋骨骨折復位及鈦鋼板內固定手術，術後9天就出院，幸運撿回一命，今天吳男和因車禍接受同樣手術的鄭姓男子到醫院獻花、切蛋糕，感謝醫師讓他們重生。

台中這名吳姓男子，今年7月進行採光罩施工時，不慎從5樓墜落地面，當場不省人事，經送國軍台中總醫院急救，發現左側胸壁挫傷併多發性肋骨粉碎性骨折（第2至9節肋骨）、大面積連迦胸、血胸（大量出血3000CC）及呼吸衰竭，因情況危急，胸腔外科主任謝志明連夜為他進行最新的胸廓異常肋骨骨折復位及鈦鋼板內固定手術，共替患者打上5根鈦鋼板，手術後共住院9天就出院。

另一位鄭姓男子，今年2月因車禍造成右側4根肋骨斷裂，鄭男形容當時「痛到連一口氣都不敢吸」，接受同樣手術後疼痛立刻大幅減低，現在已經完全恢復正常，今天兩人到院獻花，感謝醫師讓他們重生且沒有後遺症。

謝志明主任表示，胸腔外傷是外傷中常見部位，因肋骨斷裂容易合併發生氣、血胸，死亡率最高接近4成，患者因疼痛不敢呼吸、咳痰，容易引發感染甚至敗血症，傳統肋骨骨折都採保守治療，吃止痛藥、化痰藥讓它自行復原，所需時間長達3~6個月，名模林志玲墜馬就因此修養近4個月。

謝志明表示，近年來引進肋骨骨折新的治療方式，就是將斷裂錯位的肋骨盡可能復位，並打上最新肋骨專用的純鈦鋼板來固定肋骨，大幅減輕患者痛苦和縮短復原時間，1年多來已經累計近百例成功案例。

謝志明主任指出，並非所有胸腔骨折都需採用此手術，目前以出現連迦胸、多處肋骨斷裂合併錯位、疼痛指數超過6分、合併大量氣血胸須緊急開刀、胸廓畸形、呼吸衰竭、肋骨癒合不良造成慢性疼痛等狀況，才會建議採行此手術。