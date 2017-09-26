醫病》13歲少年感冒不癒 發現心臟破了個大洞

2017-09-26 19:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕13歲的黃姓少年小時候就發現有心雜音，但未追蹤，長大後經常虛累累、感冒、吃不下、體型瘦小，今年7月重感冒久久不癒，才進一步就醫，罹患有先天性心臟病，心臟破了個大洞，有大型心房中膈缺損合併中重度肺動脈瓣狹窄，經心導管手術置放關閉器補洞，終於可以盡興跑步、打棒球。

黃姓少年以前每個月都感冒，從小就常疲累、睡不飽、吃不下，運動一下就氣喘吁吁，經診所轉診中山附醫做心臟超音波檢查，罹患心房中膈缺損，有2.7公分的大破洞，造成左心房血液灌流到右心房、右心室，不但造成右心肥大，再惡化恐會心衰竭、肺充血、肺高壓。

上月黃姓少年接受心導管手術，中山附醫小兒心臟科主任郭業文置入關閉器修補中膈缺損補洞，少年今天與醫師切蛋糕慶重生，終於能開心運動，術後胃口也變好，一個月就增加9公斤，變得精壯有活力。

郭業文指出，兒童先天性心臟病發生原因不明、發生率約1%，常見心室中隔缺損占30%、心房中隔缺損和開放性動脈導管各占15%，肺動脈瓣狹窄也占10%，較少見像黃姓少年合併兩種先天性心臟病，術後半年再針對肺動脈狹窄，進行氣球擴張術。

郭業文指出，心房中膈缺損在嬰兒期症狀不明顯，易被忽略，等到逐漸長大才明顯，出現呼吸喘，運動時呼吸困難或疲倦，且易罹患上呼吸道感染及肺炎，提醒嬰兒喝奶慢、發疳或長得慢、發育遲滯，就要特別注意，可進一步做檢查，如果破洞超過0.7、0.8公分且2歲以上，建議可手術補洞。