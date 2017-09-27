醫病》喝喜酒被醫師一眼看出有腦瘤 外觀有這些變化要注意！

2017-09-27 17:27

〔記者林惠琴／台北報導〕現年50歲的施小姐，12年前生產完後，出現戒指戴不下、鞋子穿不下的情形，手部也經常感覺麻、刺痛，但自認為是孕後水腫與媽媽手，並未加以注意，直到一次喝喜酒時，被同場醫師一眼看出是腦部有腫瘤而引發的「肢端肥大症」，經手術切除後，順利找回正常生活。

施小姐表示，當時醫師看了一眼後，就要我把手給他看，然後說要我下週找個時間帶一張婚前舊照片去他的門診，雖然有些摸不著頭緒，但仍前往就診，結果進行檢查後，在腦中發現一顆大小約0.8公分左右的腺瘤！

當時發現問題的台北榮總內分泌暨新陳代謝科特約主治醫師、台灣糖尿病協會創會理事長林宏達表示，肢端肥大症多為腦垂體分泌生長素的細胞出現增生或產生腺瘤所致，患者會有額頭與下巴突出、鼻子較大、嘴唇較厚、牙縫明顯、因為舌頭變粗造成的聲音低沉，以及手指粗厚等症狀，進而察覺出異樣。

林宏達指出，肢端肥大症患者的臨床症狀變化慢，平均延誤診斷約5至7年，許多患者容易合併高血壓、糖尿病、心血管疾病、睡眠呼吸中止症等共病，若未能及時治療，平均壽命可能比正常人減少約10年，提醒若有疑似症狀或糖尿病、高血壓等難以控制，可進一步就醫檢查，以利早期發現問題、早期治療。