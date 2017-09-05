醫病》這些壯陽藥別亂吃 醫生：無效又恐傷腎致癌

2017-09-05 00:24

〔記者陳建志／台中報導〕坊間傳言，冬蟲夏草、鹿鞭丸、肉桂糖、瑪卡等各式壯陽藥，可讓男性重現年輕時的雄風，讓許多男性趨之若鶩，台中甚至有患者花了上百萬元買各式藥品服用，不過效果不明顯，泌尿科醫師提醒，這些藥品並非人人能用，加上不少都是成分、來路不明，若過度使用恐出現中毒、傷腎，甚至致癌的反效果，提醒性功能有問題還是尋求醫師診斷治療較實在。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，不少男性朋友在年過6旬事業有成後有閒、有錢，但性能力卻不復當年，為了找回年輕時的「衝勁」，聽信朋友介紹，花了大把鈔票買來「冬蟲夏草」、「鹿鞭丸」、「鹿茸粉」「肉桂糖」、「瑪卡」等藥品想重拾雄風。

他說，門診中就有一名60多歲的患者，這3、4年來在友人介紹下，花了上百萬買這些壯陽藥服用，但最後還是沒效，只好到醫院求診，透過藥物等治療，才讓他恢復往日雄風。

邱鴻傑主任表示，不少有此困擾的患者，因不好意思向他人啟齒，只好自己上網或透過管道取得這些壯陽藥，但因來路、成分不明，服用過量不但傷身還讓「不舉」狀況變嚴重，有人因此增加服用劑量，惡性循環下反而傷身，讓身體出現腎臟病等慢性疾病。

邱鴻傑指出，因坊間傳言「肉桂」可壯陽，還將它做成「肉桂糖」，但因裡面含有香豆素，以一個60公斤的成人來說，一天服用超過6毫克，就可能有傷腎致癌之虞；另外，許多標榜是鹿鞭丸、鹿茸粉的藥物，也因裡面摻雜許多成分不明的物品，之前就曾發生民眾服用後中毒的意外。

此外，被許多人視為「壯陽神藥」的瑪卡（Maca），又被稱為「秘魯人蔘」，是原產於南美洲的植物，因富含營養素，具生理調節功能，十分受到男性朋友喜愛，但目前尚無大型研究證實具有壯陽保健功效，建議民眾還是不要過量服用。

邱鴻傑因此提醒，服用成效不明的壯陽藥，並不能解決陰莖血管的病理狀態，建議有此問題的患者，還是要尋求專業醫師協助，藉由藥物、低能量震波、海綿體注射等治療方式，才能真正重拾床第情趣。