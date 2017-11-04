醫病》一餐10個便當吃不飽！她靠手術減重控制糖尿病

2017-11-04 19:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕37歲的劉小姐從小愛吃，長大後體重破百，一餐甚至可以吃下10個便當，20歲發現罹患第2型糖尿病，懷孕時因子癲前症早產，產後一天注射4次胰島素、服用三高用藥10多顆，仍難以控制血糖，去年接受減重手術縮胃，不但成功減重20公斤，用藥減少，血糖也恢復正常。

中山附醫內分泌暨新陳代謝科主任楊宜瑱今在世界糖尿病日活動指出，男女罹患糖尿病的風險相同，但是糖尿病對女性影響更大，不但容易罹患妊娠糖尿病和併發症，婦女停經後也較易罹糖尿病，一旦控制不佳，不但面臨洗腎、視網膜或末梢神經病變，還會因心血管病變死亡，提醒愈早診斷治療，控制愈好，甚至可以不用藥。

劉小姐國小六年級就有60幾公斤，長大胖到110公斤，病態性肥胖，罹患糖尿病一直控制不穩，飯前空腹血糖高達200至300mg/dl（正常值80至130mg/dl）一天要施打4次胰島素針劑，吃上高血糖、高血壓和高血脂藥物10多顆，仍血糖不穩定。

劉小姐長期控糖不佳，即使服藥、控制飲食、調整作息也難以穩定，她說，為了陪女兒成長，也為自己健康，去年5月接受胃縮小手術，切除2/3的胃，食量大減，從每餐1.5個便當、餐餐含糖飲料仍吃不飽，現在吃一碗飯就飽了，體重持續減輕中，而且控制血糖的藥物減半，就能控糖穩穩「整個人都變輕鬆了！精神也變好！」也呼籲民眾及早預防、篩檢、治療。

楊宜瑱指出，台灣15歲以上男性有51%有過重及肥胖問題，女姓有37%，糖尿病合併肥胖問題更有半數以上，提醒要從健康生活來預防，天天五蔬果加上飲食少油鹽糖，每天至少10至15分鐘的運動，如果糖友經藥物及改變生活作息仍難以控制血糖，可評估做減重手術，有半數可改善。