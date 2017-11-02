醫病》攝護腺肥大引起尿滯留 久插尿管嚴重併發敗血症

2017-11-02 14:02

〔記者周彥妤／台北報導〕67歲劉先生有多年攝護腺肥大病史，兩次因尿滯留而插尿管，家屬本規劃一週後手術，但手術前一天，劉先生陰囊紅腫抽痛，發燒39℃，診斷為留置尿管併發附睪炎，緊急施打抗生素治療，燒退後再按原計畫施行攝護腺汽化手術，隔天拔除尿管，排尿情況才大幅改善。

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤指出，攝護腺肥大好發於50歲以上男性，症狀會隨年紀增加而加劇，當攝護腺肥大引起尿滯留，表示肥大嚴重，1年內再度尿滯留機會達5成。

洪峻澤也說，為減緩排尿困難而留置導尿管，但只要尿管在，難逃尿道、膀胱感染，嚴重甚至引起附睪炎、攝護腺炎或腎盂炎，可能會發冷發熱、極端疲倦，更有菌血症、敗血症風險，必須住院注射抗生素治療。洪說，由於尿管去留進退兩難，至少要退燒且白血球恢復正常，才可考慮開刀。

洪峻澤說，攝護腺肥大症狀輕微者，初期可用藥物治療；若症狀嚴重，時常出血或感染，甚至引起尿滯留，則須考慮手術治療，而手術方式又可分為傳統電刀及汽化手術，前者因施用蒸餾水，容易造成電解質不平衡，導致水中毒，繼而可能導致病人心衰竭，甚至意識不清；後者用生理食鹽水，不會造成電解質不平衡，也能減少術後不適及住院天數，故而是較理想選擇，但費用也較高。

洪峻澤提醒，攝護腺肥大，體質問題使然，年長男性要當心，平時評估排尿是否特別少、慢、久；當攝護腺肥大發生尿滯留，表示病情嚴重，已免不了手術，勢必儘早治療，以免引起併發症而增加手術風險。