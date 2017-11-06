衛武營還是通不了捷運站 將無償撥用市府求解套

捷運站通往衛武營國家藝術中心園區出入口。（記者陳文嬋攝）

2017-11-06 22:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大衛武營國家藝術文化中心通往高雄捷運出入口早於去年7月已完成驗收，卻礙於國有財產法，1年多來無法營運，造成民眾繞道不便，籌備處將無償撥用市府解套，捷運局願意接受，最快半年可啟用。

文化部斥資經費107億元，興建衛武營國家藝術文化中心，打造2廳2院及1座露天劇場，工程歷經6度修正，終於上個月底完工，整個園區占地67公頃，其中建物占地近10公頃，由於驗收需要1年，預計最快明年10月才啟用。

值得一提的是，工程施作捷運地下連通道穿越三多一路，全長80公尺，兩側可供店家營業，並增設6號出口，總經費2.3億元，早於去年7月驗收通過，迄今卻拉下鐵捲門，閒置1年多未使用。

近來吸引民眾休閒遊憩，加上衛武營推出藝術祭，許多民眾搭乘捷運，前來園區欣賞演出，卻發現通道管制不開放，必須改走其他出口，再穿越三多路，才能抵達園區，認為繞道不便，希望能儘速啟用。

衛武營籌備處主任盧本善表示，因土地屬於國有財產局，依據現行國有財產法，無法作為營運收費，連廣告刊登都不行，原本有意委託捷運公司認養，由對方收取商店收益、廣告刊登，作為水電費收支平衡，每年仍需維護管理費700萬元。

盧本善評估經費龐大，根本無力負擔，將無償撥用給市府捷運局，目前進行土地分割，最快半年可啟用；市府捷運局表示，該工程非原本市府推動BOT案，屬於衛武營的新增工程，也是高捷唯一通往衛武營出入口，衛武營願意無償撥用，捷運局欣然接受，近期三方展開協調，促成通道儘速開放，以符合民意需求。