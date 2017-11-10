天天吃好料》台南西羅殿牛肉湯 濃濃人情味

川燙牛肉燙選用的牛肉都是當天從善化肉品市場新鮮直送。（記者劉婉君攝）

2017-11-10 09:22

［記者劉婉君／台南報導］一碗川燙牛肉湯、配上肉燥飯，是讓許多外地人欣羨的「台南人的早餐」，台南市有很多知名的牛肉湯店，位在公園南路的西羅牛肉湯是其中之一，而除了鮮甜的湯頭，在這裡還可以感受到濃濃的人情味。

西羅殿牛肉湯經營已17、18年，38歲的老闆黃光正為第2代，本身愛吃牛肉的老老闆，原本經營的是海產店，但因店內客人以酒攤居多，常有賒帳的問題，不僅累又沒賺錢，乾脆改行賣牛肉湯。店內有許多老客人，有到台南公園運動後來吃早餐的，也有每次到台南必定造訪的台中客人、帶著兒子一起來用餐的媽媽，附近洗腎診所的患者也是常客，黃光正體貼患者，總會將牛肉湯外送到診所。

店內的高湯堅持原味，不添加中藥，以洋蔥、番茄、大骨等熬煮，相當清甜，牛肉選用的是腹部肉與肩胛肉，每天早上從善化肉品市場直送，黃光正說，「因為店裡有許多7、80歲以上的客人，所以部位要好一點的，老人家才方便吃。」

肉燥飯選用的肉以手工剁、慢火熬，傳統古早味，經過多次撈油的程序，讓肉燥吃起來肥而不膩，相當爽口。

第一次到店內用餐，服務人員送上熱騰騰的牛肉湯後，親切地示範蘸醬的調配，夾一點薑絲、再倒入適量的醬油膏，喜歡吃辣的，還可加一些老闆媽媽自製的特製辣椒醬，辣而不嗆。

遇到外帶的客人，總是可以聽到黃光正詢問「是年輕人要吃的還是老年人？」好奇地問他為何要這麼問？黃光正說，年紀大的人咀嚼能力比較不好，所以肉要切薄一點，而一般川燙牛肉湯是先將牛肉放入碗內，再沖入高湯，如果是老人家要吃的，則必須先盛湯再放入牛肉，順序改變，肉的熟度也會不一樣，老人家會更好入口。

雖然只是一個小動作，卻讓顧客更能感受到店家的用心，也因此有許多老主顧，而對於老面孔，黃光正也會記下他們的點餐習慣，下一次上門，不用點菜，餐點就能正確送上桌。

黃光正不只賣牛肉湯，每天至少有一餐會在店內用餐，他說，有客人看到他吃的也是牛肉湯和肉燥飯，很高興地說，「你也吃店裡賣的東西，那我吃得更安心了。」

來自台中的楊先生說，店內的牛肉湯很甜、牛肉很新鮮，炒牛肉的熟度也恰到好處，非常讚，每次到台南一定要來吃。

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