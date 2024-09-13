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秋節輸入高峰 陳時中視察桃園機場非洲豬瘟邊境檢疫

行政院政務委員陳時中下午在非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官農業部次長黃昭欽陪同下，前往桃園機場視導非洲豬瘟邊境檢疫作業情形。 （記者朱沛雄攝）

行政院政務委員陳時中下午在非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官農業部次長黃昭欽陪同下，前往桃園機場視導非洲豬瘟邊境檢疫作業情形。 （記者朱沛雄攝）

2024/09/13 17:04

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中秋節是非洲豬瘟染疫肉品輸入的高峰期，行政院政務委員陳時中下午在非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官農業部次長黃昭欽陪同下，前往桃園機場視導非洲豬瘟邊境檢疫作業情形。陳時中表示，東亞地區剩下台灣和日本沒有疫情，這樣的成績非常不容易，未來台灣出入境人數會愈來愈多，防疫只會更嚴峻，大家一定要努力守護台灣的經濟和健康。

根據防檢署民國108年至今年的統計數據，旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品遭裁罰的案件數，會在中秋節前夕達到最高峰，非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、農業部政務次長黃昭欽，今天下午陪同行政院政務委員陳時中前往桃園國際機場，在中秋節前夕視導非洲豬瘟邊境檢疫作業情形。

陳時中在對邊境防疫相關單位人員致詞時指出，前行政院長蘇貞昌在108年宣布對高風險地區旅客進行百分百查驗、全力防堵非洲豬瘟，設下了很好的防線；豬瘟一旦進來、產生破口，要消除就會很難，也會對台灣的產業造成非常致命的影響。

陳時中表示，東亞地區剩下台灣和日本沒有疫情，這樣的成績非常不容易，越多的國家有病例，台灣要防守就越困難，如何加強法令宣導很重要，未來台灣出入境人數會越來越多，國際染疫量也只會增加，防疫將更嚴峻，大家一定要努力堅守，守護台灣的經濟和健康。

行政院政務委員陳時中下午在非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官農業部次長黃昭欽陪同下，前往桃園機場視導非洲豬瘟邊境檢疫作業情形。 （記者朱沛雄攝）

行政院政務委員陳時中下午在非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官農業部次長黃昭欽陪同下，前往桃園機場視導非洲豬瘟邊境檢疫作業情形。 （記者朱沛雄攝）

根據防檢署民國108年至今年的統計數據，旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品遭裁罰的案件數，在中秋節前夕達到最高峰，邊境檢疫單位在中秋節前夕都會加強查緝，圖為檢疫犬在動植物檢疫申報終止線嗅聞旅客行李。 （記者朱沛雄攝）

根據防檢署民國108年至今年的統計數據，旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品遭裁罰的案件數，在中秋節前夕達到最高峰，邊境檢疫單位在中秋節前夕都會加強查緝，圖為檢疫犬在動植物檢疫申報終止線嗅聞旅客行李。 （記者朱沛雄攝）

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