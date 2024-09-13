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屏東萬丹鄉社中路封路風波 村長質疑違建要求縣府勘查

屏東縣萬丹鄉社中路的房屋，疑似違建蓋在水溝上。（記者葉永騫攝）

屏東縣萬丹鄉社中路的房屋，疑似違建蓋在水溝上。（記者葉永騫攝）

2024/09/13 17:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉社中村主要道路社中路，近期因蓋屋疑侵占水溝引發爭議，並傳出地主要封路，引發村民恐慌，社中村長莊正三表示，該地主涉嫌違建，如果封路將影響上千村民受影響並危及消防安全，要求縣府、鄉公所到場勘查，如果違建應該拆除。

社中村長莊正三表示，社中路寬約6米，雖然路不大，卻是村落通往主要聯絡道路社皮路的要道，也是數十年來的既有道路，沒想到今年社中路與社皮路連接路段，因為房屋買賣後，新地主認為社中路的土地有超過一半是私有地，準備圍籬封路，新地主也將房屋增建到水溝上，引發村民的擔心，一旦圍籬後，車輛完全無法通行，消防車、救護車無法進入，影響的是近千村民的安全，因此他在今年3月已經向萬丹鄉公所通報。

莊正三指出，8米以下道路鄉鎮市公所多數沒有徵收，以前的地主為了讓村民好通行，都會同意部分私有地做為道路，但現在新地主不認同私有地要做公共使用，今天鄉公所到現場會勘，他指明房屋蓋在水溝上有違反建築法規，懷疑是違建，要求萬丹鄉公所要通報給縣府查證。

萬丹鄉公所工務人員說，社中路的現有道路，有一半是地主的私有土地，鄉公所已經將道路往北移，利用鄉有地拓寬交叉路口，對於是否違建則要由縣府認定。

村民則認為，社中路是既有道路，鄉公所在沒有經過法院判決確定下就自行退縮，這種做法讓人無法認同。

水溝上面蓋建築物，被質疑影響排水及清理。（記者葉永騫攝）

水溝上面蓋建築物，被質疑影響排水及清理。（記者葉永騫攝）

萬丹鄉社中路與社皮路交叉口，鄉公所進行道路移動。（記者葉永騫攝）

萬丹鄉社中路與社皮路交叉口，鄉公所進行道路移動。（記者葉永騫攝）

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