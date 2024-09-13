剴剴案爆爭議兒福聯盟轉由衛福部主管 收出養服務仍未恢復

兒福聯盟主管機關從教育部改為衛福部。圖為兒福聯盟董事長林志嘉（左2）、執行長白麗芳（右2）等人開記者會說明剴剴案時鞠躬道歉。（記者田裕華攝）

2024/09/13 17:06

〔記者林志怡／台北報導〕保母虐嬰剴剴案引發各界關注，協助轉介的兒福聯盟遭質疑管理不周，且兒福聯盟收出養業務屬衛福部主管，會務、財務等卻屬教育部主管，主管機關恐無法有效管理兒盟社福工作。衛福部社家署代理署長張美美今日證實，自9月3日起，兒福聯盟變更主管機關為衛福部。

台北市1歲男童「剴剴」（化名）經兒福聯盟轉介、安置於保母劉彩萱姊妹家中，卻遭兩人虐待致死，引發各界譁然，質疑兒福聯盟管理不周。然而，調查過程因兒福聯盟管理權責分屬衛福部、教育部等2個單位而發生困難，其中，收出養業務屬衛福部主管、兒福聯盟會務屬教育部管理。

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「兒福聯盟」全名「財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會」。民進黨立委林月琴指出，兒福聯盟業務涵蓋收出養、弱勢家庭、親子館等，均屬社會福利範疇，且75％的員工為社工，教育部對相關業務了解不足，無法有效管理，後經協調與爭取，兒福聯盟已於9月3日正式改隸至衛生福利部管轄。

對於兒福聯盟更改主管機關一事，張美美說，剴剴案後各界持續關心兒福聯盟主管機關問題，教育部也曾詢問衛福部相關管理權責問題，兒福聯盟也主動申請更改主管機關，因此自9月3日起，正式變更主管機關為衛福部，並更名為「財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會」，移除原名稱中「文教」2字。

張美美進一步指出，相關團體管理都依照「財團法人法」等辦理，未來兒盟業務，包括會務、財務等，都會由衛福部管理，兒福聯盟需在每年1月提交年度計畫予衛福部，並於5月提交決算資料，至於收出養業務、媒合機構管理等，本就屬於衛福部管理範疇。

不過，張美美說，目前兒福聯盟收出養業務尚未恢復，先前衛福部已要求兒福聯盟提交報告，但內容中尚未敘明部分，仍有待補充，仍無法預估何時可恢復服務，需視兒福聯盟提交的報告內容與衛福部檢視結果而定。

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