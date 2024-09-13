不可能的任務！竹市光武國中3天畢旅學生不帶手機 家長都說讚

成功挑戰不可能的任務！新竹市光武國中3天的畢旅中，學生不帶手機，讓學生可以更專注參與活動及與同學交流互動，連家長都說讚。（光武國中提供）

2024/09/13 17:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕讓國三學生參加畢業旅行不帶手機可能嗎？新竹市光武國中今年畢業旅行完成這項不可能的任務，除每班有3、4支手機拍攝畢業紀念冊所需照片外，所有學生在出發前就交出手機放置在學務處養機場保管，今天畢旅返校，學生都說這幾天與同學相處更緊密，一起完成許多美好的回憶，有的說沒有手機的日子，可多點時間跟同學聊天互動，就連家長也對畢旅的新規定肯定說讚。

光武國中校長黃信騰說，為讓國三學生能專心體驗畢旅風景，及讓學生更專注在創造國中的美好回憶，學校今年特地在畢旅行前會議中討論不讓學生帶手機參加畢旅，結果獲家長及導師認同，雖學生間頗有微詞，但最後學校也做成此決議，並執行這項畢旅新政策。

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黃信騰說，今年國三427名學生在前天出發前就先把手機交由學務處養機場進行保管，因學生手機不在身邊，需求就降低，大家在車上跟隊輔互動就變多了，當隊輔介紹景點地理、歷史、文化時，同學反可多互動回應，有別於過去同學各自低頭看手機的情形，互動交流也變多了。尤其在景點區的自由活動，過去學生大多當「低頭族」，但如今卻可跟同學互動說話，對景點介紹也能放慢腳步認識與了解。

黃信騰說，為讓每班學生也能留下畢旅的景點照片，每班允許有3、4支持有攝影證的手機可拍攝照片，另導師跟隊輔也會隨時拍照紀錄，讓學生在畢旅可以充分用心感受，且導師也會透過班級line群傳照片或文字給家長，讓家長了解孩子畢旅過程，也獲家長支持肯定。

不少學生說沒有手機的日子也不錯，跟同學的互動變多，也能多點時間感受周邊景點及環境的變化。

成功挑戰不可能的任務！新竹市光武國中3天的畢旅中，學生不帶手機，讓學生可以更專注參與活動及與同學交流互動，連家長都說讚。（光武國中提供）

成功挑戰不可能的任務！新竹市光武國中3天的畢旅中，學生不帶手機，讓學生可以更專注參與活動及與同學交流互動，連家長都說讚。（光武國中提供）

成功挑戰不可能的任務！新竹市光武國中3天的畢旅中，學生不帶手機，讓學生可以更專注參與活動及與同學交流互動，連家長都說讚。（光武國中提供）

成功挑戰不可能的任務！新竹市光武國中3天的畢旅中，學生不帶手機，讓學生可以更專注參與活動及與同學交流互動，連家長都說讚。（光武國中提供）

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