蝦米？北捷竟能造成地球磁場異常

受到北捷列車跨年夜不收班、連續營運影響，台灣研究團隊觀測到地球磁場連續45小時的強度發生改變的狀況。（北捷提供）

2017-11-05 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中研院與中央大學所組成的研究團隊，為監測大屯火山活動，在2012年底於臺北盆地內增設地磁場觀測儀器，卻意外發現，台北捷運在列車營運時所發出「雜散電流」，恐造成磁場強度改變，這是全球首次觀測到大眾運輸系統造成地球磁場強度改變的現象。

據《蘋果》報導，中研院與中央大學研究團隊從2012年底增設地磁場觀測儀器，本是用來監測大屯火山活動，卻從2012年至2013年跨年夜開始，連續5年跨年夜都監測到，出現連續45小時的磁場強度改變的狀況，影響火山監測；由於此異狀每年只出現在跨年夜一天，讓研究團隊推測地磁場改變的原因，恐跟北捷列車跨年夜不收班、連續營運有關。

研究團隊進一步比對數據驚見，每天日常的地磁場變化最大的時間集中在3個時段，分別是上午9到10時、傍晚6到8時和半夜11時到隔天凌晨1時30分，前兩時段與通勤尖峰的捷運班次密集有關，深夜時段則是大批列車要返回機場所致，推斷磁場異常的原因就是來自北捷列車營運所造成，該研究成果將於近日刊登在歐洲頂尖期刊《Terra Nova》。

中央大學地球科學學系主任顏宏元指出，這是全球首次觀測到大眾運輸系統造成地球磁場強度改變的情形，顏宏元說捷運列車營運時洩出的「雜散電流」，分佈於北捷整個路網沿線，推測驅動捷運所需的電流量，因在尖峰時段及高運量路段的強度，造成的磁場改變量較大。

顏宏元說，捷運行駛時的強度可達到2萬nT（奈特斯拉，磁力測量單位），雖然仍遠低於世界衛生組織允許的20萬nT，但長期處在這環境下，對身體健康仍有疑慮，他建議北捷應比照機捷，提升鐵軌的絕緣效果，加強負電流回收，避免雜散電流發生。