尖石、五峰甜柿展售 公所：減產近半嚐鮮要快

五峰鄉公所為讓了更多都會民眾吃到五峰特有的甜柿等農產品，農民走出部落，今起兩天搭配微笑社區PARTY活動，在竹北新瓦屋展售甜柿。（記者廖雪茹攝）

2017-11-04 16:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉、五峰鄉甜柿展售活動，今起兩天分別在嘉樂竹屋、竹北新瓦屋登場；兩鄉公所表示，今年因氣候異常，天然災害加上鳥類和山豬搶食，預估今年的甜柿整體產量幾乎減半，民眾可要把握產季嚐鮮。

五峰鄉公所為讓了更多都會民眾吃到五峰特有的甜柿等農產品，農民走出部落，今起兩天搭配微笑社區PARTY活動，在竹北新瓦屋展售甜柿，親自向消費者分享甜柿的栽種過程，現場有一元甜柿、趣味活動、原民藝人表演，還準備泰雅風味餐供民眾品嚐。

五峰鄉公所表示，全鄉甜柿實際栽種約40公頃，總產量約35萬斤，產值約1400萬元。五峰甜柿節11、12日還將移師台北希望廣場。

尖石鄉甜柿展售會4、5日兩天，在竹120號縣道26.5公里處的嘉樂竹屋展售場登場，有互動趣味競賽和泰雅歌舞表演。尖石鄉公所表示，活動期間，在內灣大橋設有免費接駁站，歡迎搭乘大眾運輸的民眾多加利用；另為促銷甜柿，民眾購買兩盒以上，即可兌換限量的原住民DIY體驗券，兌完為止。

另尖石溫泉季也開跑囉！尖石鄉公所表示，即日起到12月8日，凡在尖石住宿、泡湯消費額滿500元，即可享500元折價券優惠，限1000個名額；適逢甜柿產季，歡迎民眾上山泡溫泉、吃甜柿。活動詳情可參見臉書「藝為IWW」。