開拓香港觀光客源 屏東推新玩法

2017-11-03 14:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「沒來過屏東，別說你到過台灣」！今年6月間屏東縣政府在香港推出公車廣告，斗大字體加上鮮黃色包裝設計引起許多港人注目及網路討論熱度，10多位香港旅遊業者近日應交通部觀光局之邀至屏東踩線，從最高的霧台鄉吃愛玉到屏東地景藝術節、青創聚落彩虹貨櫃，新玩法令業者感新鮮。

因為地利之便，到屏東旅遊的港澳遊客愈來愈多，但多數直奔墾丁而下，此次邀請香港旅遊業者至高屏進行5天4夜踩線體驗，屏東縣除了安排最為人熟知的恆春半島景點外，再新增屏北路線。

團員先到海拔1000多公尺的霧台鄉，品嚐愛玉和原鄉風味餐，體驗原鄉文化；今日（3日）上午至屏東市青創聚落，每位香港團員看到彩虹貨櫃，紛紛拿起手機拍照留念，還玩起2層樓的溜滑梯，大呼過癮。接著走訪屏東地景藝術節、將軍之屋，對十座裝置藝術品結合往昔眷村文化，覺得很有意思。

東瀛遊副總經理朱君瑤說，大部分的香港旅客對墾丁印象比較深刻，對屏東市區比較陌生，來參觀屏東地景藝術節後，覺得勝利眷村很有懷舊味，如果可以搭配戲劇電影來拍攝，像海角7號一樣，相信可以讓香港民眾印象深刻

隨後香港踩線團轉往山川琉璃吊橋、禮納里部落，晚間入住恆春半島後，預計次日後壁湖搭乘遊艇、參訪四重溪百年溫泉旅館、海生館、白砂灣、關山落日等，飽覽屏東的山海風光。

「沒有來過屏東，別說你到過台灣」，屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉表示，屏東有原民、客家、閩南及眷村等，是個擁有豐富多元文化的地方，來到屏東可以一次體驗，而且還有陸海空3D玩法，絕對可以讓香港朋友玩的開心、吃的滿意、住的愉快。

年底屏東有一連串活動，包括11月底的四重溪溫泉季、12月耶誕季、明年元月熱帶農業博覽會及屏東綵燈節，加上正在舉辦的屏東地景藝術節，非常適合旅遊體驗。