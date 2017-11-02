大甲戶所手語翻譯服務 聽障者洽公更便利

2017-11-02 16:29

〔記者張軒哲／台中報導〕許多身障民眾礙於溝通或行動不便，常畏懼親自洽公，為協助聽障民眾洽辦各項業務，大甲戶政所與聽語機構合作，只要民眾申請手語翻譯服務，可派員至戶政所提供翻譯，讓聽障朋友們溝通無障礙，順利完成業務。

大甲區居民阿坤是聽障人士，為了辦理印鑑證明由家人陪同來到了大甲戶政事務所。戶政事務所承辦人員先以筆談方式，試圖了解阿坤的需求，阿坤卻一臉徬徨不知所措，戶政所遲遲無法得到當事人回應，因而無法受理其申請。

一旁陪同的家人心急如焚，並表示因為從小聽障，對於公務機關事務理解甚少，無法理解要申請印鑑證明對他造成的影響。大甲戶政所為解決申請者溝通上明顯困難問題，向台中市社會局申請手語翻譯服務，並與申請人約定服務時間，再次至所辦理。

約定當日由聲暉綜合知能發展中心薦派擁有手語翻譯證照之手譯員至事務所，提供實地手語翻譯服務，藉由手語的溝通，才了解阿坤因為爸爸過世，要辦理土地繼承，需要印鑑證明，但卻不是很清楚印鑑證明的用途，經由手譯員的協助，阿坤清楚了解戶政承辦人員的說明，並深切感受到他的語言透過政府的服務，是可以與一般外界溝通，讓阿坤成功的申請了印鑑證明，阿坤及家人感謝戶政所能提供聽障者無障礙環境。

大甲區戶政事務所主任喻梅芝表示，為協助聽障民眾洽辦各項業務，民眾如果有需求，可提前申請手語翻譯服務，實地提供翻譯，讓聽障朋友們溝通無障礙。