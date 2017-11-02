檢察官林逸群獲公務人員傑出貢獻獎

北檢檢察官林逸群，獲今年公務人員傑出貢獻獎。（記者謝君臨攝）

2017-11-02 15:24

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署檢察官林逸群，今年從75名佼佼者中脫穎而出，獲選為「公務人員傑出貢獻獎」6位得獎人之一，他曾偵破史上最大宗古柯鹼走私案、花蓮縣議員收受賄絡案、花蓮縣南區黑道暴力圍標案，以及東華大學博士生遭車禍撞成植物人案，除了細膩、專業的辦案手法獲得肯定，同時亦充分展現檢察官追求正義、照護弱勢的「公益代表人」角色。

7年級生的林逸群，畢業於中正大學法律研究所，先後於花蓮地檢署、台北地檢署服務，已有7年檢察官資歷，其妻黃秀敏則是政治大學法律研究所高材生，2 人同為檢察官，均是司法官訓練所49期結業。

現為北檢緝毒專組專組檢察官的林逸群，去年底指揮調查局偵破「史上最大宗古柯鹼走私案」，查出緯達國際公司利用大型鉛酸電池掩護運毒，欲將市值超過新台幣126億元的203.5公斤古柯鹼、50公斤安非他命走私至澳洲，截毒於海關，本案破獲使上千萬人免遭毒害，並有效向世界宣示我國緝毒能量，林逸群也因本案獲頒行政院「功在緝毒」獎牌。

而在服務於花檢期間，林逸群偵辦花蓮縣議員潘富民、陳長明、陳修福、施金樹涉嫌貪污案，查出4人涉嫌利用縣議員建議動支「地方建設補助款」，補助鄉公所購置LED路燈、消防安全等設備，分別收受廠商100萬至200多萬元佣金，除了將相關人起訴，並追繳被告等人犯罪所得495萬5000元；一審4人分別被判處4年到9年不等刑期，均褫奪公權5年。

此外，林逸群還偵破松聯幫龍堂暴力圍標集團，查出48歲外省角頭陳國政，涉嫌夥同2名兒子，勾結詹姓營造業者等5人，長期以暴力手段控制花蓮南區公共工程之投開標，2年多來介入數十項標案，不法獲利上億元，全案經提起公訴並判決有罪，使工程招標終能回歸價格競爭機制，林逸群也因此案，於102年獲頒法務部「法眼明察」獎。

除了上述案件外，林逸群亦承辦東華大學博士生遭車禍撞成植物人案，以細膩、專業的辦案手法深入追查，將肇事逃逸及涉嫌頂罪的被告起訴，並積極為家境不佳的被害人爭取賠償金，終使被害人獲得1190萬元賠償，充分展現檢察官身為公益代表人角色，且符合一般人民對於檢察官追求正義、照護弱勢之期待。

北檢檢察官林逸群，獲今年公務人員傑出貢獻獎。（記者謝君臨攝）