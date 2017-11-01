醫病》老翁上腹痛 急診超音波赫見7公分大腹主動脈瘤

2017-11-01 21:37

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲王老先生上腹痛，到其他醫院、診所做抽血、胃鏡與肝膽科超音波，未發現異常；但他持續腹痛，轉到成大醫院急診，急診醫師做超音波檢查，赫見一顆7公分大的腹主動脈瘤，因這大動脈瘤有破裂、致命危機，成醫急診及時發現、轉血管專科開刀治療，平安康復出院。

成大醫院急診部主治醫師朱紹中指出，患者腹主動脈瘤有破裂及致命的高度風險，在血管攝影及會診血管外科後，順利治癒。若沒有早期發現，這類病人常是在動脈瘤破裂後休克或病危才來就診，急診超音波對王翁的病症可說是關鍵性檢查。

朱紹中說，超音波檢查不需要由體外置入監視裝置，也不需額外抽血或打顯影劑，這樣的非侵入性檢查能夠減少病人風險及不適，尤其是對腎功能不全的患者或有過敏病史的病人也較安全；甚至必須進行侵入性治療時，如困難管路、膿瘍或體液抽吸時，超音波引導也可以減少風險並提高成功率。

成醫表示，急診超音波與其他次專科的超音波掃瞄方法也有差異，急診超音波檢查是重點式、焦點式判斷。一樣掃瞄腹部，急診醫師通常不會對肝膽胰脾腎等器官作全部掃瞄或全面評估，而是依當前病況及需要做重點掃瞄評估。

但在重點式、焦點式判斷之外，朱醫師補充說，急診超音波重視多系統整合，以進一步增加正確性及得到更全面的判斷，包括心臟、腹腔器官、泌尿系統、骨骼關節、皮膚及軟組織、血管系統等，甚至在管路置放、體液抽取時也能幫助做精準定位，在胸腹外傷部分已是標準檢查流程之一，而在急救或重症患者的輔助評估上，更是急診超音波能發揮極大功效的領域。