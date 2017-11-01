保健》秋冬皮膚問題多 醫提醒洗澡水勿太熱

2017-11-01 21:29

〔記者陳建志／台中報導〕時序進入秋冬交替之際，早晚氣溫變化大，民眾一整天下來彷彿洗三溫暖，皮膚容易出現乾燥、起紅疹、搔癢等症狀，皮膚科醫師提醒，除外出要擦防曬品外，也需改用保濕性乳液加強保濕，洗澡時水溫更不要太熱，才不會讓皮膚水分及脂質因熱而流失出現乾癢的情形。

大里仁愛醫院皮膚科主治醫師邵湘德今天表示，近日天氣進入秋冬季節交換之時，早晚時常可明顯感受到秋冬的涼意，但到了中午時溫度又回升彷彿夏天，因天氣變化大，門診中常可看到民眾皮膚出現乾燥搔癢的狀況，嚴重一點甚至出現脫皮、起紅疹的症狀。

邵湘德醫師表示，不論是太陽日曬或冷空氣的乾冷，都有可能使皮膚過度乾燥而產生細紋，民眾若想在季節交替之時不讓皮膚鬧脾氣，建議上午10點到下午3點外出的民眾，記得要擦防曬品外，另可搭配有防曬係數的衣物、帽子來防止紫外線帶來的傷害，回家後也要注意肌膚的保濕及水份的補充，來對抗天氣改變帶來的不適感。

邵湘德醫師並提醒，隨著季節改變，民眾使用的保養品也要跟著換季，除了可多使用保濕性乳液加強保濕外，也可借助肉毒桿菌及音波拉皮來改善已形成的細紋、皺紋及鬆弛的肌膚。

邵湘德醫師並指出，隨著天氣越來越冷，民眾洗澡的水溫也越調越熱，甚至喜歡泡熱水澡讓全身暖呼呼，但其實水溫過高，或者泡太久，容易讓皮膚的水分及脂質因熱而流失，讓洗澡後更容易出現乾癢的情形，提醒水溫千萬不要太高。