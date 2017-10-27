保健》手機塞後口袋又久坐 恐導致經痛、勃起障礙

2017-10-27 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕褲子後頭的口袋方便無比，只要隨手把手機、零錢、鑰匙等物輕鬆一塞，甚至不用再帶包包就可輕鬆出門；但專家提醒，後口袋有東西而久坐，長期下來便會影響坐姿，造成腰痛、骨盆歪斜、椎間盤突出等情形，且一旦壓迫到自律神經，更可能進一步引發經痛、排尿不順、勃起功能障礙等泌尿生殖相關疾病，可謂常坐著的現代人不可輕忽的隱形殺手之一，嚴重性不容忽視。

據《華人健康網》報導，美國脊骨神經醫學博士（Doctor of Chiropractic）張軒彬表示，長期在褲子後方口袋擺放物品，會讓人體坐下時形成一個不平衡的表面，久了骨盆便有機會歪向一邊，使腰椎呈現不穩定的狀態，並出現代償性旋轉、側彎等情形，進而出現腰酸背痛、椎間盤突出等惱人問題。

而當偏移問題壓迫到腰椎第3、4節中主導人體泌尿、生殖系統運作的自律神經系統時，便可能使男性出現勃起功能障礙、頻尿等症狀；女性則因骨盆和子宮周邊寬韌帶有牽引關係，當骨盆歪斜時、便可能讓子宮開口產生偏移，進而干擾經血排出、增加經痛、不孕等風險。

怎麼檢視骨盆有沒有歪掉？

如果常發生上述情形、看了醫生卻沒改善，有可能是脊骨神經出現問題而導致。首先，你可以放鬆地平趴在床上，讓朋友從後方觀察臀部是否呈現一高一低；或看看穿著褲子時，褲頭、腰線是否有上下歪斜、前後不對稱等情況，這些都有可能是骨盆歪掉的徵兆。

歪掉了該怎麼辦？

張軒彬博士提醒，除了放東西在後口袋並一屁股坐下的惡習，生活中如駝背、抬腿放桌上、在床上坐著等不良姿勢，也都是引起骨盆後傾、腰椎失去支撐，造成歪斜的常見因素。因肉眼不易察覺輕微的歪斜症狀，最好還是配合醫師的專業觸診與動作檢查來判斷為佳。如民眾經自我檢測發現有上述情形，最好積極就醫、尋求專業脊骨神經科醫師的協助，較有保障。

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愛把手機放屁股口袋？久坐小心釀經痛、勃起障礙