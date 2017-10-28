醫病》11歲發病頭皮長滿乾癬剃頭 28歲走出陰霾成幸福新娘

2017-10-28 17:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕乾癬人生也能邁向幸福！28歲的乾癬患者胡瑋婷從小頭皮長滿皮屑，被誤為皮膚炎，就醫剃頭擦藥仍反覆發作，直到上大學身體也發病才確診，自卑又痛苦，經對症下藥治療、控制飲食和正常作息，並靠著跳舞、寫作及建立病友社群抒發心情，走出陰霾，已3年不用藥，現在是心理諮商師，下月將當快樂新娘。

台中榮總皮膚科主任陳怡如指出，乾癬是免疫疾病表現在皮膚上，發生原因不明，出現丘疹、紅斑、脫屑、指甲點狀凹陷等，一旦控制不好變中重度，罹患中風、心肌梗塞等心血管疾病比一般人多2成，加上乾癬難辨識，建議皮膚有問題要就醫。

胡瑋婷說，小五時頭皮長乾癬乾癢脫屑又容易流血，感到很自卑也影響人際關係，大學時功課壓力大、作息混亂，肚子和背部也發病，確診罹病後如同晴天霹靂，後來靠著跳舞、寫作和建立臉書病友社群獲得抒發，並勇敢面對，也寫成碩士論文，乾癬也在擦藥、照光治療後穩定，加上飲食控制和作息正常，已經3年不用藥，僅偶爾復發，外表看不出異樣。

胡瑋婷也成為心理諮商師，下月即將結婚，她鼓勵病友不要覺得乾癬無法根治或治不好就放棄「不強求完美但別放棄機會！」許多病友在人際關係有困擾，建議可慢慢露出病灶，逐漸讓旁人接受、找到病友或支持團體，維持運動和快樂心情。

陳怡如發現中重度患者有2、3成因病困擾而服用抗憂鬱或失眠藥物，其實乾癬沒有傳染性，無法治癒，但可控制良好，一般8至9成患者經藥物治療可控制，症狀輕微可抹藥膏，嚴重可照光、口服藥或生物製劑治療，現在有更多更好的藥可改善，不要放棄，甚至好到不用服藥，可正常生活，不要忌諱就醫。

陳怡如提醒，乾癬容易在季節交替誘發，患者不要過度食補、壓力大、抽菸喝酒，要作息正常，以免誘發或加重病情。