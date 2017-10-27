醫病》母女同患乳房瘤 醫師：年輕女性別熬夜、注意飲食

2017-10-27 16:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕母親罹患纖維囊腫，23歲女兒罹患乳房纖維腺瘤，兩人同時進行「微創乳房手術」予以切除；醫師表示，近來母女同患良性腫塊的情況比例大增，罹患良性腫塊發生原因與荷爾蒙、熬夜、飲食相關連，醫師建議女性朋友平日除了讓荷爾蒙維持穩定外，也要避免油炸類食物。

51歲的洪媽媽前往長安醫院進行回診追蹤，檢查發現罹患多年的乳房纖維囊腫細胞產生變化；而23歲女兒因近來乳房也會疼痛，故而一同看診。

女兒經檢查結果是乳房纖維腺瘤，大於1.5公分，雖切片屬良性腫塊，乳房外科醫師吳嘉隆擔心會愈長愈大，便建議母女兩人同步進行「微創乳房手術」予以切除。

洪媽媽表示，18年前就檢查出左乳患有纖維囊腫，因工作忙碌再加上害怕開刀，一晃眼十幾年就過去。

洪母直到最近因乳房疼痛厲害，便去長安醫院找乳房外科醫師吳嘉隆看診，診斷結果發現洪母的乳房纖維囊腫細胞產生變化，洪母為了避免日後產生癌變，所以在醫師建議下同意施以「微創乳房手術」。

同時，洪母的23歲女兒，因發覺自身左乳近來也有異樣，有時會有抽痛感，於是洪母便帶她一起前來掛號看診，經超音波檢查是纖維腺瘤。

吳嘉隆表示，媽媽是纖維囊腫，女兒則是纖維腺瘤，雖切片病理報告屬良性，但因大於1.5公分，日後變成惡性的機率也大增，兩人便透過微創乳房手術進行切除。

吳嘉隆指出，用「微創乳房手術」切除，在特殊器械及超音波導引下，相較傳統乳房手術，時間只需15~20分鐘，傷口大小如筆尖、僅0.3、0.4公分，且不需縫合，隱藏在乳暈和皮膚交界之處，傷口完全看不出來，術後二天回診，傷口沒什麼問題，即可洗澡碰水。

「近年來，門診母女同患良性腫塊的比例大增。」吳嘉隆強調，年輕人罹患良性腫塊跟荷爾蒙的分泌有很大關係，建議年輕女性不要時常熬夜、避免壓力大。

吳嘉隆指出，若是惡性腫塊則和遺傳有關，臨床曾有三代母女同患乳癌，需特別注意。

他建議女性平日除了讓荷爾蒙維持穩定外，也要避免油炸類食物以及乳酪、奶油等精緻食品，可多食富有茄紅素的食物，如番茄、紅蘿蔔、紅椒，具有防癌功能，以免年紀輕輕就讓乳房增生不明腫塊。