早期HER2陽性標靶治療 研究： 5年存活率可達百分百

2017-10-25 17:18

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣每年新增1萬多名的乳癌患者，有4分之1是HER2陽性乳癌患者，其中針對早期發現的患者治療，標靶治療未包含在健保給付項目中。不過最新一項長達14年的研究發現，有接受標靶治療的早期患者，5年存活率可達百分百。醫師呼籲，健保署能適度開放給付，避免日後復發、嚴重惡化的資源支出更大。

台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會理事長陳訓徹今天發表一項長庚研究團隊的研究成果，內容即針對早期4478名HER2陽性乳癌患者（指腫瘤小於5公分、淋巴結未轉移），進行長達14年（2000年至2014年）的追蹤。結果發現使用標靶治療的患者，5年無病存活率高達93.3%（未使用者84.9%）、5年整體存活率更達100%（未使用者95.1%）。

陳訓徹說明，過去HER2陽性乳癌被視為復發風險最高的乳癌型態，但從這項研究發現，對於早期患者，標靶治療明顯可提升其生活品質以及存活率，可惜費用高，能接受標靶治療的患者僅有3分之1。

54歲的早期患者張小姐分享，因標靶費用高，她曾自嘆：「病情為什麼不再嚴重一點，就可拿到健保給付」，所幸在先生「古培德」和家人的鼓勵下，她仍有及時接受標靶治療，現在8年下來未復發，她還寫部落格與其他病友分享抗癌過程。

陳訓徹呼籲，健保署應適度開放，提早給付早期患者接受標靶治療，避免日後病情加劇、患者無生活品質的資源支出。不過他也提醒，曾有心臟衰竭的患者不適用標靶藥物，使用前應先經過心臟功能評估，建議患者與醫師充分討論，選擇最適合自己的治療方式。