醫病》乳房重建 助癌友找回戶外活動自信

2017-06-22 12:34

〔記者林彥彤／台北報導〕一名40幾歲的小學老師王小姐，平時熱愛運動和騎自行車，不料幾年前發現自己罹患乳癌，而被迫切除右邊乳房，手術後她本來以穿戴式矽膠義乳方式維持外觀，但常在騎車劇烈運動時發生歪斜走山，甚至因流汗悶熱造成濕疹等不便，在家人與朋友鼓勵下，她接受自體組織皮瓣移植乳房重建手術，重新找回了自信，不僅可自在運動也不用擔心皮膚過敏等問題。

收治該名患者的國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明說明，台灣乳癌的患者不在少數，其中部分患者需要接受全部或部分乳房切除手術，因外觀明顯的改變，常造成患者心理壓力或自卑，而不敢從事戶外活動。

蒲啟明表示，為維持患者自信，除了穿戴式矽膠義乳外，現在也有「自體組織皮瓣移植」及「義乳植入」兩種乳房重建手術，前者是使用自己腹部或背部組織，後者是用鹽水袋或果凍矽膠植入，可視每個人的身材體型不同、胸廓的大小，量身訂做適合的乳房。

蒲啟明說，一般而言，乳癌2期前患者只要沒有局部轉移的情形，在進行乳房切除手術後可同時進行重建手術；乳癌3期後患者，則需在切除後觀察2至5年間，再做乳房二次重建手術。

蒲啟明提醒，乳房重建手術是為幫患者找回自信，有需求的患者必須要與醫師討論，評估患者治療以及身體狀況後再進行。