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醫病》97歲奶奶抗癌20年 每年感謝多活了1年

2017-05-25  23:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕97歲的朱奶奶在65歲發現罹患乳癌，20年前復發再開刀，但身體無法負荷化療，並檢出癌細胞為賀爾蒙受體陽性，採用賀爾蒙抗療法抑制癌細胞，迄今未復發，醫師指出內國內乳癌患者7至8成是賀爾蒙受體陽性，可減少2、3成復發率。

台中榮總血液腫瘤科主任黃文豊指出，乳癌治療很複雜，須根據各項檢查以及期別，給予不同療法，如果癌細胞檢驗為賀爾蒙受體陽性，代表乳癌會被自己體內的女性賀爾蒙刺激而生長，必須口服抗女性賀爾蒙，抑制殘留癌細胞生長，減少復發。

朱奶奶在77歲乳癌復發，兩側肺部癌轉移已經第4期，評估適合做荷爾蒙治療，每天口服荷爾蒙藥，每3個月就回診追蹤，黃文豊說，朱奶奶高齡也很樂觀，是模範病人，按時吃藥、清楚記住每次服藥的時間跟用量、規律回診，也警覺自己身體的每一個狀況，每次回診看報告都告訴醫師「謝謝讓我多活了1年！」

73歲的黃姓婦人在14年前發現左乳罹患早期乳癌，開刀切除，去年淋巴癌進行標靶和化療，今年2月又發現右乳罹患乳癌第4期，今年4月切除右乳，檢出為賀爾蒙受體陽性，開始做荷爾蒙治療，今天她現身分享經驗，認為這只是人生的過程，要勇敢面對，配合治療，也能快樂活。

黃文豊表示，乳癌常見5種治療有手術切除、放化療、標靶藥物和賀爾蒙治療，其中只要是癌細胞組織為賀爾蒙受體陽性，都可以使用賀爾蒙療法，早期乳癌可延長壽命逾10年，即使晚期也能增加2、3年以上，病患應尋求正規治療，不要放棄希望。

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  • 97歲的朱奶奶為乳癌荷爾蒙受體陽性，利用荷爾蒙治療迄今已經20年。（記者蔡淑媛翻攝）

    97歲的朱奶奶為乳癌荷爾蒙受體陽性，利用荷爾蒙治療迄今已經20年。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 乳癌患者黃婦開刀後利用荷爾蒙治療穩定，醫師和家人切蛋糕慶祝她重生，勇敢抗癌。（記者蔡淑媛攝）

    乳癌患者黃婦開刀後利用荷爾蒙治療穩定，醫師和家人切蛋糕慶祝她重生，勇敢抗癌。（記者蔡淑媛攝）

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