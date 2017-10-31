米酒文化節週日登場 千份麻油雞免費吃

2017-10-31 15:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣菸酒公司屏東酒廠是米酒主要生產廠之一，今年是第7年舉辦「米酒文化節」，週日（11月5日）上午9點起，在位於內埔工業區內的屏東酒廠登場，提供1000份麻油雞免費吃。

米酒文化節有多項活動，包括「第7屆蓬萊盃全國校園創意調酒大賽」、「青少年盃圍棋級位公開賽」、「酒香花雕雞麵料理」、「紅標純米料理米酒麻油雞免費品嘗」及園遊會。

其中蓬萊盃全國校園創意調酒大賽，使用該廠產品「紅高粱酒」做為基酒，讓年輕學子表演及發揮調酒創意，有傳統標準組高中職74隊、大專10隊及花式調酒組高中職15隊、大專9隊參賽，共108隊150人交流競技。

主辦單位表示，消費者當日於該廠產品推廣中心累計消費金額達500元以上，即可獲贈0.6公升紅標料理米酒1瓶；另當日活動上、下午各辦理一場「麻油酒雞免費品嘗活動」，各提供500份，是以屏東酒廠生產的紅標純米料理米酒，做出的傳統麻油酒雞。

另有青少年盃圍棋公開賽，有300多位選手參加，為屏東地區每年圍棋一大盛事；另由美和科技大學結合社區及動漫Cosplay活動歌舞團隊表演，展現校園、社區文化傳承。

此外，配合內埔工業區於週六舉辦的萬人路跑嘉年華，酒廠的園遊會將從週六、週日接連2天推出每份50元的花雕雞套餐，共2000份。

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