醫病》心肌梗塞患者福音 成醫引進無線智慧生理監測系統

配戴在患者身上的無線智慧生理監測器。（記者王俊忠攝）

2017-10-30 17:24

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院與經濟部工業局、金屬工業中心、生技醫材等官、產單位合作，在院內建置南台灣醫院唯一為心肌梗塞患者量身訂做的智慧型生理監測系統，結合雲端上網，以無線傳輸方式供護理人員即時透過通訊產品監控病人狀況，擺脫有線醫材纏繞患者身體的不便與不適，是心肌梗塞患者福音。

成大醫院院長楊俊佑表示，此計畫特別挑選住院大樓九樓「心臟科內外科整合病房」，當作智慧輔具試驗場域，先在其中一病房安裝4床智慧生理監測系統，以罹患心肌梗塞過後1週內、剛從加護病房轉到普通病房的病人為對象，因這類患者有可能因危險期尚未完全度過，特別需要對其心律不整問題的監控。

計畫主持人、成大醫院心臟血管內科主任劉秉彥醫師表示，曾有幾位病人因腎衰竭住院，之前有心臟病史，儘管病人非急性心臟病發作，考慮病情需要，醫師仍希望做心律不整監測，當時即使用這套國產心律監測儀，在一個僅有有限護理人力的大夜班裡，突然警鈴大作，護理人員趕往查看，發現患者無心跳，需要急救，啟動急救後真的把患者從鬼門關拉回來，這套雲端監測系統真能幫助醫療界減少不必要的遺憾。

劉秉彥指出，在試驗病房裡共架設至少6種純「台灣製造」的照護輔具，包含病患配戴裝置、心電圖、心跳、呼吸、血壓與血氧、體溫、人員定位等，都有無線上傳雲端的功能，還可以與院內資訊系統做有效安全的結合。這無線配戴裝置很方便，患者可帶下床移動、甚至洗澡，沒有傳統有線醫材配戴身上的不便。

心律不整監測可助護理醫療照顧，同時也能記錄血壓、體溫、疼痛指數，這種雲端生理監測系統，未來可運用在各類疾病照護上，包括越來越重要的高齡病人與出院後照護。

成大醫院醫護人員展示病患身上無線智慧生理監測器與院內監控螢幕的連線操作情形。（記者王俊忠翻攝）