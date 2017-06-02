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奇！男子心跳停1小時 竟然這樣救回...

雙和醫護人員為洪先生（右三）慶祝重生。（記者翁聿煌攝）

2017-06-02  10:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕44歲洪姓男子因為多重器官衰竭，雖經搶救，心跳仍停止，醫生已決定放棄，結果病患的母親及太太趕到，在床邊呼喚祈禱出現奇蹟，脈搏又現微弱跳動，醫療團隊趕緊重新搶救，在心跳停止1小時後，又將洪先生從鬼門關前拉回來！洪先生今天返回雙和醫院，向醫護人員表達謝意。

雙和醫院心臟內科醫師郝文瑞說，洪姓男子平時生活作息正常，但因為長期的慢性腎臟疾病，連帶造成心、肺功能不佳，首次到雙和醫院門診時，醫師就建議他要住院治療，但洪先生因工作因素未立即入院，去年底洪先生果然因為心肌梗塞急送雙和醫院，剛入加護病房不久，突然停止呼吸心跳。

郝文瑞說，因為病患當時完全沒有心跳，所以無法使用電擊器，醫護人員進行心肺復甦術急救，但是半小時都沒動靜，依一般經驗，如果急救半小時仍沒恢復心跳，就算救回來，腦部也會因為缺氧過久，造成重大損傷或後遺症。

此時病患的家屬趕到，郝文瑞本想告訴家屬要有心理準備，但洪先生的母親和太太握著患者的手，在他身旁聲聲呼喚和祈禱，醫護人員竟然在儀器上發現微弱心跳，趕緊重新恢復急救，歷經一個半小時，讓患者重新恢復心跳，醫護人員後續為他裝上葉克膜，並進入心導管室治療，當時患者的三條冠狀動脈全部阻塞，經過手術打通及裝友架後，洪先生在醫院住兩個多月後返家。

胸腔內科醫師陳冠元說，一般人以CPR急救超過半小時後，救回機會十分渺茫，就算救回，也有極高機率變成植物人，但是洪先生在醫護人員細心照顧下，奇蹟似無任何後遺症。

洪先生今天出席慶生活動，感謝醫護人員給他重生的機會，還有母親和太太的愛，更謝謝親友在他住院期間一起為集氣加油，「未來會更珍惜活著的每一天！」

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  • 洪先生宣讀感謝聲明時，不禁哽咽。（記者翁聿煌攝）

    洪先生宣讀感謝聲明時，不禁哽咽。（記者翁聿煌攝）

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