醫病》東元醫院心血管中心揭牌 工程師心疾獲新生

桃竹苗唯一通過醫策會急性冠心症疾病照護品質認證的新竹縣東元綜合醫院，今天為心血管中心成立揭牌，並設置第2間心導管室，以期積極治療健康的隱形殺手-心肌梗塞。（記者廖雪茹攝）

2017-05-24 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東元綜合醫院今天為心血管中心成立揭牌，並設置第2間心導管室，以期積極治療健康的隱形殺手-心肌梗塞；一名竹科李姓高階工程師現身分享突發心肌梗塞，所幸即時就醫而挽回一命的歷程，他開心擁抱救命醫師，院方則貼心準備蛋糕，為他歡喜迎接第二人生。

新竹縣衛生局長殷東成表示，心血管疾病多年蟬聯10大死因前3名，台灣每18分鐘就有1人因心血管疾病死亡，近年來更有年齡層下降的趨勢；東元醫院在103年成為新竹縣唯一的重度級急救責任醫院，並榮獲桃竹苗唯一通過醫策會急性冠心症疾病照護品質認證，今日成立心血管中心，可望提升整體醫療服務品質。

東元醫院副院長黃禹仁表示，過去若有第2名心血管疾病患者就醫，因只有一間心導管室，只能協助轉院，而難免耽擱了治療；為此，該院在去年10月籌設第2間心導管室，斥資4000萬元引進低輻射心導管設備-德國雙向定位大小攝影平板導管儀，除一般心導管手術，對於外傷急性出血、產後大出血的栓塞止血、糖尿病病足的周邊血管壞死治療、以及急性腦中風的除栓治療等，都有優越的效能。

東元醫院統計，平均1個月接獲約10名急性心血管疾病個案，其中不乏青壯年、竹科人。44歲的李姓工程師說，日前在接送小孩途中，突然左胸刺痛，因過去不曾發生，他直覺不對勁，立刻就近開到東元醫院掛急診，沒想到因而逃過一劫，他非常感謝東元的專業醫療團隊，讓他重獲新生。

心臟內科主任李聖典指出，當時經心電圖診斷為急性心肌梗塞，立即為李先生啟動急性冠心症團隊，在不到60分鐘內進行了心導管手術，打通阻塞的血管並置放支架，把握黃金治療時間，後續再轉到心臟加護中心照護。

李聖典說，心血管疾病幾無徵兆，只能加以防範，危險因子包括三高、肥胖及家族遺傳病史等，民眾若在運動時感覺胸悶、胸痛，或是在運動後喘不過氣，最好儘快就醫檢查。

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東元醫院心血管中心成立揭牌，李姓工程師（左）現身分享即時就醫而幸運撿回一命的歷程，他並開心擁抱救命醫師李聖典（右）。（記者廖雪茹攝）

新竹縣唯一的重度級急救責任醫院的東元醫院，設置第2間心導管室，並重金引進低輻（記者廖雪茹攝）

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