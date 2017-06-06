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醫病》沒三高卻心痛心悶 小心突發心肌梗塞

2017-06-06  14:05

〔記者李容萍／桃園報導〕沒有三高病史並不代表身體一定健康喔！

桃園市一名43歲男性，既沒有三高病史，也已戒菸超過10年，沒想到在一次慢跑運動前，突然感到胸口悶痛，雖然意識清醒，但身體仍不聽使喚倒地不起，幸好同行友人立即撥打119送到中壢天晟醫院急診，經心電圖檢查確定是心肌梗塞，緊急安排冠狀動脈支架植入手術，才撿回一命。

中壢天晟醫院急診室主任余清圳表示，患者從病發昏倒，經119救護車救護員先行處置後，送到醫院急診室，只花了18分鐘，病患到急診室後，因病人主訴症狀明確，且緊急心電圖檢查確定是急性下壁心肌梗塞，需緊急安裝冠狀動脈支架，整個發病過程到手術成功完成，不到90分鐘，由於急重症醫療團隊第一時間判斷正確，讓患者得以撿回一命。

余清圳表示，根據門診數據統計，不少民眾以為自己沒有三高病史，自恃身體健康，卻忽略現代人飲食重口味，加上高壓力又常熬夜的生活習慣，如果又缺乏規則有氧運動，讓急性心肌梗塞的發生率有升高趨勢，發病年齡層也愈來愈低，一旦發生心肌梗塞，必須把握急救時間，愈早送醫，也可以有效降低心肌梗塞導致死亡的機率。

余清圳提醒，心肌梗塞發作時，心臟悶痛的感覺會比穩定型心絞痛更為劇烈，還可能有臉色蒼白、冒冷汗、四肢冰冷、噁心嘔吐、胸悶痛幅射到肩頸背等交感神經興奮症狀。若出現上述症狀時，應儘速求救119送醫急救，千萬不要嘗試自行駕車前往醫院求診，以免途中發生不幸。 此外，平日注意均衡飲食、少油少鹽多纖維、不抽菸、少酒、多運動，並定期接受健康檢查，以預防心臟疾病發生。

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  • 沒三高卻心痛心悶，醫師提醒小心突發心肌梗塞。（記者李容萍攝）

    沒三高卻心痛心悶，醫師提醒小心突發心肌梗塞。（記者李容萍攝）

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