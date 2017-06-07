醫病》老翁心肌梗塞不自知 醫師緊急救命

埔里基督教醫院為大埔里地區唯一設置心臟血管中心的醫院，日前成功搶救69歲的急性心肌梗塞病患。（圖由埔基提供）

2017-06-07 14:26

〔記者佟振國／南投報導〕真是福大命大！南投縣埔里鎮69歲黃姓民眾，日前持續感覺頭暈與胸痛，自行到鎮上診所就醫，當天至診所支援看診的埔里基督教醫院家醫科主任陳恆順及時做心電圖診斷，發現是危險性極高的急性心肌梗塞，趕緊轉至埔基心臟血管中心進行心導管手術治療，救回一命。

69歲的黃老伯身材肥胖，平時較少運動，也有糖尿病史，因持續2天以上的頭暈、胸悶、胸痛，自行前往診所就醫，當時血壓已降到60，支援診所看診的埔基家醫科主任陳恆順覺得不對勁，趕緊為患者做心電圖檢查，判斷是心肌梗塞，立即轉診。

埔基心臟內科醫師孫德光指出，黃老伯到院後立即又做了全套心電圖檢查，並採集血液驗「血液肌酸激酶（CK-MB）」，是心臟肌肉壞死時會釋放的酵素，也出現數值過高現象，更加確定是心肌梗塞，由心臟血管中心進行心導管手術治療，目前黃阿伯已經痊癒出院，定期門診追蹤。

埔基表示，心肌梗塞的黃金治療時間是90至120分鐘以內，但南投縣幅員遼闊，加上不少長輩獨居或日間獨自在家，一旦疏忽或錯失黃金救援時間，後果不堪設想，目前大埔里地區唯一設置的心臟血管中心即能就近發揮救命功能。

一般心肌梗塞好發族群在65歲以上民眾，但醫師孫德光提醒目前有年輕化趨勢，包括三高族群、糖尿病、肥胖、抽菸、過量酒精攝取與吸食毒品等都是危險群，心肌梗塞除好發季節轉換的秋冬季節，炎夏頻繁進出冷氣房，血管擴張收縮，或高溫流汗未補充足夠水份，導致血液濃度升高，形成血栓，患者若察覺胸痛不適、發汗、暈眩、嘔吐、呼吸困難、心悸、心跳不穩定等警訊，應立即就診。