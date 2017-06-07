| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
天熱！5名應屆畢業生戲水落海 救起4人1失蹤 整理廢棄塑膠物遭壓傷 工人1傷1命危 伊朗國會爆槍擊 至少1死2傷
 首頁 > 生活

醫病》老翁心肌梗塞不自知 醫師緊急救命

埔里基督教醫院為大埔里地區唯一設置心臟血管中心的醫院，日前成功搶救69歲的急性心肌梗塞病患。（圖由埔基提供）

2017-06-07  14:26

〔記者佟振國／南投報導〕真是福大命大！南投縣埔里鎮69歲黃姓民眾，日前持續感覺頭暈與胸痛，自行到鎮上診所就醫，當天至診所支援看診的埔里基督教醫院家醫科主任陳恆順及時做心電圖診斷，發現是危險性極高的急性心肌梗塞，趕緊轉至埔基心臟血管中心進行心導管手術治療，救回一命。

69歲的黃老伯身材肥胖，平時較少運動，也有糖尿病史，因持續2天以上的頭暈、胸悶、胸痛，自行前往診所就醫，當時血壓已降到60，支援診所看診的埔基家醫科主任陳恆順覺得不對勁，趕緊為患者做心電圖檢查，判斷是心肌梗塞，立即轉診。

埔基心臟內科醫師孫德光指出，黃老伯到院後立即又做了全套心電圖檢查，並採集血液驗「血液肌酸激酶（CK-MB）」，是心臟肌肉壞死時會釋放的酵素，也出現數值過高現象，更加確定是心肌梗塞，由心臟血管中心進行心導管手術治療，目前黃阿伯已經痊癒出院，定期門診追蹤。

埔基表示，心肌梗塞的黃金治療時間是90至120分鐘以內，但南投縣幅員遼闊，加上不少長輩獨居或日間獨自在家，一旦疏忽或錯失黃金救援時間，後果不堪設想，目前大埔里地區唯一設置的心臟血管中心即能就近發揮救命功能。

一般心肌梗塞好發族群在65歲以上民眾，但醫師孫德光提醒目前有年輕化趨勢，包括三高族群、糖尿病、肥胖、抽菸、過量酒精攝取與吸食毒品等都是危險群，心肌梗塞除好發季節轉換的秋冬季節，炎夏頻繁進出冷氣房，血管擴張收縮，或高溫流汗未補充足夠水份，導致血液濃度升高，形成血栓，患者若察覺胸痛不適、發汗、暈眩、嘔吐、呼吸困難、心悸、心跳不穩定等警訊，應立即就診。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 心肌梗塞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：醫病》老翁心肌梗塞不自知 醫師緊急救命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.