心臟復健3個月 八旬阿公變「洛基」重拾爬山樂趣
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年近80歲的林姓阿公平日很愛爬山，3個月半前心肌梗塞發作後，體力大不如從前，心臟科與復健科醫師為他進行三個月的心臟復健計畫後，讓他從「落湯雞」變成「洛基」，又開始享受爬山的樂趣。
台大醫院新竹分院復健部醫師何宇淳表示，門診大部分的病人沒聽過「心臟復健」。其實，心臟復健是一個整合性的治療計畫，由心臟科醫師、復健科醫師、治療師、營養師、護理師及健康個管師所組成的醫療團隊，和病患一起努力，透過健康行為的改善，以確保患者恢復到最佳的生理、心理及社會狀態，並且延緩或反轉疾病的進行。
因此，一套完整的心臟復健計畫包含運動訓練、飲食調整、藥物諮詢、危險因子的控制和心理壓力的調整。
心臟復健患者於門診接受醫師評估身體狀態後，安排運動心肺功能檢查，包含運動肺功能、運動心電圖檢查及血壓變化，評估一個人在極度運動狀態下的心肺耐力，是否出現缺氧或心律不整等不良反應，同時依據測試所得到的客觀數據，用來設定個人專屬的運動處方及計畫。
心臟復健的好處在於透過規則的心臟復健運動改善血糖、血壓、血脂，並且有效的減輕體重和改善焦慮與憂鬱的心情。適當強度的復健運動甚至可以讓心臟的功能更好，減少許多心臟的問題以及心肌梗塞發作的機會。
研究證明，接受36次為期3個月的心臟復健，可以降低20-25％的死亡率。高強度間歇運動訓練有機會反轉老化相關的粒線體功能退化。這也證明了運動有助預防老化延長壽命的秘密。
台大醫院新竹分院與交通大學生物科技研究所教授柯立偉合作開發攜帶式的運動心電圖，結合智慧型手機的心臟復健APP，目前須經醫師評估後提供下載。
運動只是心臟復健的一環，強度不夠的運動無法達到治療的效果，強度超過的運動則反而易造成心律不整或是血管內皮的受損。因此，醫師建議患者先在醫院上一週的心臟復健課程，學習安全的運動和營養知識後，再持之以恆地做居家心臟復健運動，三個月後再回門診評估成效。
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