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醫病》阿伯心肌梗塞 騎機車求診救回一命

阿伯胸悶疼痛騎機車求診，警覺性相當高。（示意圖、非當事人，記者張瑞楨翻攝）

2017-05-09  11:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位60歲阿伯，感覺胸悶與胸痛，自行騎機車到烏日林新醫院急診科就醫，卻沒想到是危險性極高的心肌梗塞，幸好他趕緊騎機車求診，否則後果不堪設想，該院醫師楊景旭強調：「春夏別輕忽心肌梗塞」。

楊景旭指出，阿伯是在上月中旬到院求診，立即做心電圖檢查，發現是典型的心肌梗塞；採集血液驗「血液心臟旋轉蛋白（Troponin-I）」出現數值過高，這是一種心臟肌肉壞死時會釋放的酵素，一旦升高，就能判斷是心肌梗塞，這位阿伯相當有警覺性，身體一旦出現不適，便立即主動就醫，被安排至加護病房治療。目前此名阿伯已經痊癒出院。

楊景旭指出，冠狀動脈主要供給心臟營養，如果冠狀動脈狹窄或阻塞，會造成心臟缺氧引起心肌梗塞，這在急診非常常見，心肌梗塞好發族群一般多為65歲以上的病人，只是現在出現年輕化的趨勢，不只40、50歲都有可能發生，就連20歲出頭的患者，如果有先天性冠狀動脈異常或潛在性疾病，心肌梗塞的發病時間會更年輕化。

他強調，許多人知道，氣溫下滑、季節轉換及溫差大的秋冬季節，心肌梗塞引起的猝死率提高，卻不知春夏炎熱季節，也會影響體內的新陳代謝和血液循環，再加上頻繁出入冷氣房，室內室外溫差大、血管擴張又收縮，或是高溫流太多汗，沒有補充足夠水分，導致血液濃度變高，會形成血栓，如果有胸悶、胸痛、冒冷汗的狀況，注意身體發出的警訊，應立即送來急診，由醫師給予病人最快最好的處置，一般經過急救治療，痊癒率相當好。

楊景旭醫師建議年長者、肥胖族群或患有糖尿病、高血壓或高血脂的民眾，尤其三高患者，比一般人更容易因血管栓塞，導致心肌梗塞發作，三高患者不管春夏秋冬都要控制好血壓、血糖和血脂，這是預防心肌梗塞的三大因素，常常很容易因為春夏季節輕忽健康管理，產生心血管危機，平常也要多運動、補充蔬菜水果，及控管體重，才能避免憾事發生。

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  • 醫師楊景旭強調：「春夏別輕忽心肌梗塞」。（記者張瑞楨翻攝）

    醫師楊景旭強調：「春夏別輕忽心肌梗塞」。（記者張瑞楨翻攝）

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